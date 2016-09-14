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Новости

1383 Интерфакс: Маркин займет должность замглавы «РусГидро»

14.09.2016 Теги: маркин, следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин после ухода со своего поста может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе.

«После ухода из СК Маркин может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с общественностью и органами госвласти», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС стало известно о том, что Маркин уходит со своего поста.

 «Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сообщил агентству источник.

Ранее в интервью РИА Новости Маркин заявил, что «пока, естественно» ничего не комментирует.

О том, что представитель СК уходит из ведомства. сообщил портал Life.ru. Отмечалось, что обсуждать отставку Маркина начали еще около года назад.

В среду также стало известно об отмене презентации книги Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» в книжном магазине «Москва», которую журналисты сразу двух федеральных изданий раскритиковали за плагиат. Как пояснили в магазине, встреча представителя СК с читателями перенесли «по независящим причинам».


14 комментариев

1
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 16:18
А на сколько увеличат тарифы для выплаты зарплаты этому много опытному и очень высокооплачиваемому специалисту?
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4
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 16:18
интересно , а у наследственного вертухая (удалено модератором) есть образование по этому самому "гидро" ? или это не важно - а главное - преданность (удалено модератором) ?
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0
Бен Джойс , 14 сентября 2016 в 16:19
Vini, а вы только заголовки читаете или в текст вникаете? "по связям с общественностью и органами госвласти" - цитата из статьи, это его профиль.
P/S/ ген. прокурор в сами знаете где не имеет высшего профильного образования.
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3
Александр Кононов , 14 сентября 2016 в 17:03
Это какие там связи с общественностью и органами госвласти обнаружились в государственной компании? Не будем обманываться, реально должность называется "Дурака валять".
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1
Елена Курошева , 14 сентября 2016 в 16:29
Думаю, его просто надзирателем за Дерипаской поставили...
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1
Владимир Василенко , 14 сентября 2016 в 17:09
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 16:18
С "гидро" он уже давно на ТЫ. Большой Мастер воду ЛИТЬ. Будет переливать из пустого в порожнее. Для того и создана должность заместителя гендиректора по связям с общественностью и органами госвласти. Без такой должности "гидро" утечет совсем не туда.
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0
Алекс Ковалев , 14 сентября 2016 в 17:21
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 16:18
должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с общественностью и органами госвласти - передастом будет!
P.S: передаст от слова передать естественно!
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0
Макар Следопытов , 14 сентября 2016 в 17:35
опытному менеджеру не важно знать процесс ему важно знать как нагнуть другого,кто знает как делать. А Маркин может если что и "в сортире замочить"
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0
Олег Лысенко , 14 сентября 2016 в 16:20
«РусГидро»."...(греч. hydro, от hydor - вода). 1) баснословный водяной многоглавый змей, у которого, как только отрубали голову, тотчас вырастала новая. Отсюда, в переносном смысле: 2) бедствие, которое возрастает, вопреки всем усилиям прекратить его. 3) ядовитая змея, живущая в Индийском океане. 4) мелкое животное из рода полипов, кл. гидромедуз, замечательное своей живучестью: его можно разрезать на мелкие кусочки, и каждый кусок продолжает жить самостоятельно; можно вывернуть гидру наизнанку, и она будет продолжать жить."
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3
Анатолий Прокопьев , 14 сентября 2016 в 16:29
Я думал его на Союз Писателей бросят, председателем.
А оно вона чё, Михалыч!
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3
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 16:50
Он в курсе, что работающим пенсионерам правительство не планирует индексировать пенсии ? Может не стоит отказываться от неплохой разовой доплаты в 5000 р ради оклада в "РусГидро" ?
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2
рима гарайшина , 14 сентября 2016 в 16:55
Какая контора, не избежавшая уголовных дел, не мечтает о заместителе гендиректора - вчерашнем генерале из Следственного комитета ?
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0
Алекс Ковалев , 14 сентября 2016 в 17:23
Рима Гарайшина , 14 сентября 2016 в 16:55
Какая не мечтает, та поймет!
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1
Юрий Литвинов , 14 сентября 2016 в 17:51
Дело подменилось профанацией. Обыкновенная должность девки ,выпускницы факультета журналистики, раздута до гигантского управления по связям с чем-то там. И так во всех гос. компаниях. Раздуты штаты, раздуты до небес оклады этим бездельникам. Это ж какое государство выдержит? А в принципе так и надо. Пусть плодятся бездельники, скорее все рухнет.
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