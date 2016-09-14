Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин после ухода со своего поста может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе.

«После ухода из СК Маркин может занять должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с общественностью и органами госвласти», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС стало известно о том, что Маркин уходит со своего поста.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сообщил агентству источник.

Ранее в интервью РИА Новости Маркин заявил, что «пока, естественно» ничего не комментирует.

О том, что представитель СК уходит из ведомства. сообщил портал Life.ru. Отмечалось, что обсуждать отставку Маркина начали еще около года назад.

В среду также стало известно об отмене презентации книги Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» в книжном магазине «Москва», которую журналисты сразу двух федеральных изданий раскритиковали за плагиат. Как пояснили в магазине, встреча представителя СК с читателями перенесли «по независящим причинам».