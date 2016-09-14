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396 Памфилова: ЦИК даст россиянам возможность проголосовать на территории Украины
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что все россияне, которые будут находиться на территории Украины в день выборов 18 сентября, смогут проголосовать.
«Я думаю, мы эту проблему решим. Сейчас пока продумываем разные варианты, у нас участки будут в приграничных государствах. Конкретные окончательные наши решения будут несколько позже», — цитирует Памфилову РИА Новости.
От дальнейших комментариев по этому поводу Памфилова отказалась, объяснив, что некоторые вопросы, связанные с организацие, «не зависят ни от меня, ни от наших коллег». «В любом случае, граждане России не останутся без возможности голосования, те, кто захочет, у него будет возможность проголосовать», — добавила Памфилова.
Ранее украинские власти официально уведомили Россию, что россияне, находящиеся на Украине, не смогут проголосовать на избирательных участках, организованных в российских консульствах и других диппредставительствах.
Впоследствии представитель министерства иностранных дел Украины объяснил, что такое решение принято в связи с тем, что выборы будут проводиться на территории Крыма, который украинские власти считают «временно оккупированной территорией».
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