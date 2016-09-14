Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

396 Памфилова: ЦИК даст россиянам возможность проголосовать на территории Украины

14.09.2016 Теги: выборы2016, украина, цик

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что все россияне, которые будут находиться на территории Украины в день выборов 18 сентября, смогут проголосовать.

«Я думаю, мы эту проблему решим. Сейчас пока продумываем разные варианты, у нас участки будут в приграничных государствах. Конкретные окончательные наши решения будут несколько позже», — цитирует Памфилову РИА Новости.

От дальнейших комментариев по этому поводу Памфилова отказалась, объяснив, что некоторые вопросы, связанные с организацие, «не зависят ни от меня, ни от наших коллег». «В любом случае, граждане России не останутся без возможности голосования, те, кто захочет, у него будет возможность проголосовать», — добавила Памфилова.

Ранее украинские власти официально уведомили Россию, что россияне, находящиеся на Украине, не смогут проголосовать на избирательных участках, организованных в российских консульствах и других диппредставительствах.

Впоследствии представитель министерства иностранных дел Украины объяснил, что такое решение принято в связи с тем, что выборы будут проводиться на территории Крыма, который украинские власти считают «временно оккупированной территорией».

 


15 комментариев

2
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 16:54
Ну начинается...

А потом объявят, что все сто миллионов находящихся на Украине россиян в едином порыве проголосовали... и как бы вы думали, за кого?
Ответить 
1
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 16:59
Но интереснее другое. Как украинские власти могут законным!!! образом запретить россиянину сходить в свое консульство/посольство и проголосовать "на территории своего государства"?

Устроить кутерьму типа "эта часть улицы закрыта для прохода" или "тут у нас будут веселые старты в противогазах" - это понятно. Но это не запрет голосовать, о котором идет речь.
Ответить 
0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 17:19
да просто - на территориях посольств и дип. представительств организовывать избирательные участки противозаконно ,- а в любых других местах - просто не дадут разрешения ... вот и весь ответ ...
Ответить 
0
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 17:51
Не-не-не. Хоть казино устраивай (и ведь были уже такие случаи...)
Ответить 
2
Владимир Василенко , 14 сентября 2016 в 17:29
В этой статье автор предлагает один очень интересный вариант. Но насколько он хорош не могу судить http://www.eurointegration.com...
Ответить 
0
Алексей Бесфамильный , 14 сентября 2016 в 17:48
Формально - логично, хотя и с казуистикой. Все, как наши власти и любят (когда сами делают, конечно).
Ответить 
0
F IN , 14 сентября 2016 в 17:56
А как его там реализуют? Только если будут проверять паспорта и человек сам спалится - типа давать подписные листки "зачем вы идете в дип. представительство России в воскресенье (поставить галочку):
- передать разветданные
- проголосовать
- в туалет
- иное"
Ответить 
0
Кот Учёный , 14 сентября 2016 в 17:09
То-то Миронов суетился недавно с "ополченцами" Донбасса - "электорат" готовил ?
Ответить 
1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 17:29
http://censoru.net/3652-teper-...
Ответить 
-4
Arsen Lupin , 14 сентября 2016 в 17:07
Странно, раньше говорили, что запретят из соображений безопасности, теперь вот Крым всплыл. Нельзя что ли сразу было единую отмазу придумать? Везде дилетанты.
Ответить 
3
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 17:11
и тролли.
Ответить 
1
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 17:11
просто памфилова уверена, что российские граждане в Украине - НАМНОГО СМЕЛЕЕ своих соотечественников в рф!
... уверена, что не будет "задействован избирательный вариант" для русских европейцев с пмж - "вы хотите ещё приехать когда-то в россию ... увидеть своих родственников?"
Ответить 
2
5kopeek FreukenBok , 14 сентября 2016 в 17:25
Как граждане России могут проживать на территории, где бесчинствует бандеровская хунта ?! Что они там делают ? Почему не работает программа по переселению соотечественников ?
Ответить 
2
Dr. Eric Gaijin , 14 сентября 2016 в 17:34
5KOPEEK FREUKENBOK , 14 сентября 2016 в 17:25
Как граждане России могут проживать на территории, где бесчинствует бандеровская хунта ?! Что они там делают ? Почему не работает программа по переселению соотечественников ?
======
За связь с хунтой и проживание на территории хунты переселить всех соотечественников туда, куда Макар телят не гонял... по соответствующей программе...
"Приезжайте к нам, в Магадан...".... :-)
...а чегож? такая жеж исконносуконнопосконная....:-) какбэ...
Ответить 
1
Алекс Ковалев , 14 сентября 2016 в 17:30
"ЦИК даст россиянам возможность проголосовать на территории Украины"
Что еще ЦИК даст сделать на территории Украины? Я так понимаю теперь ЦИК и парламент и правительство и президент Украины, "в одном флаконе".
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама