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Новости

259 Мосгорсуд подтвердил отказ Навальному в иске к ВГТРК

14.09.2016 Теги: навальный, суды

Московский городской суд признал законным решение суда предыдущей инстанции, отклонившей иск Алексея Навального к ВГТРК и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову, передает РИА Новости.

После заседания юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что обжалует решение в президиум Мосгорсуда, а также начнет подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Навальный подал в Савеловский районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за фильма «Эффект Браудера», показанного в эфире «России 1», в котором утверждается, что деятельность Навального якобы финансируется британской разведкой Ми-6, а также говорится о сотрудничестве с главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик знаком с Браудером только заочно — из электронной переписке.


1 комментарий

0
Александр Бердников , 14 сентября 2016 в 18:00
Безумству храбрых поём мы песню.

Вот теперь, наконец, Навальный будет делом занят, то есть хождением по всем этим судам. И Шувалов с Сечиным смогут вздохнуть свободно: операция отвлечения сработала.
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