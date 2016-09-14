Новости
259 Мосгорсуд подтвердил отказ Навальному в иске к ВГТРК
Московский городской суд признал законным решение суда предыдущей инстанции, отклонившей иск Алексея Навального к ВГТРК и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову, передает РИА Новости.
После заседания юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что обжалует решение в президиум Мосгорсуда, а также начнет подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Навальный подал в Савеловский районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за фильма «Эффект Браудера», показанного в эфире «России 1», в котором утверждается, что деятельность Навального якобы финансируется британской разведкой Ми-6, а также говорится о сотрудничестве с главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.
По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик знаком с Браудером только заочно — из электронной переписке.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Вас не догонят. О сети i2p
«Предатели русского мира ходят сидеть на полезных ископаемых православного мира, но жить по-европейс
Slon рассказал о недвижимости полковника Захарченко на 700 млн рублей
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)1355
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3282
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2438
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1603
-
Москва. День города: благоустройство и кино6759
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5116
Самое обсуждаемое
Незамужние женщины против не закончивших колледжи мужчин
Не обижайтесь на Кота, он просто хохмит...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Пять рецептов спасения российской экономики
Российскую экономику может спасти только международный форум. Для...
Самое читаемое
Полковника нашли в «капусте»114106
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»90672
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных73164
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий