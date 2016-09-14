Московский городской суд признал законным решение суда предыдущей инстанции, отклонившей иск Алексея Навального к ВГТРК и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову, передает РИА Новости.

После заседания юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что обжалует решение в президиум Мосгорсуда, а также начнет подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Навальный подал в Савеловский районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за фильма «Эффект Браудера», показанного в эфире «России 1», в котором утверждается, что деятельность Навального якобы финансируется британской разведкой Ми-6, а также говорится о сотрудничестве с главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик знаком с Браудером только заочно — из электронной переписке.