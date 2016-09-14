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Новости

281 Во Владивостоке ямы на дорогах «заасфальтировали» землей с газона

14.09.2016 Теги: владивосток, дороги

Во Владивостоке часть дороги от проспекта Острякова до Океанского проспекта ямы на дороге «заасфальтировали» обычной землей с газона. Об этом сообщает местное информационное агентство PrimaMedia.

«Укладывали асфальт небрежно, сыпали в ямы рабочий мусор. Один рабочий с газона на тележке возил землю и засыпал ею выбоины на заезде к гаражам. На мое замечание сказал, что так ему начальник сказал делать, ведь асфальт дорогой. Причем контактами такого экономного начальника не поделился. А когда я начал его фотографировать, бросил работу и ушел к коллегам», — рассказал очевидец агентству.

Недовольство ремонтом дорог также высказывали жители других регионов России. В Нижегородской области автомобилист сделал видеозапись, как рабочие укладывали асфальт  во время интенсивного дождя.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Самаре власти города закрывали пробоины на дорогах деревянными решетками.


3 комментария

1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 17:27
подождите-подождите , так что ,- "Платон" денег на ремонт дорог не собирает ? а если собирает - то кому ?
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2
Dr. Eric Gaijin , 14 сентября 2016 в 17:42
Недотёпы... этож сколько труда таскать землю? :-) надо было бы просто всей бригадой погадить в выбоины и закатать катком... ну повоняет немного, но выветрится жеж !!! :-)
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0
Jochan Klauer , 14 сентября 2016 в 17:51
Честно говоря, я тут газона не вижу :)
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