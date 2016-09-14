Во Владивостоке часть дороги от проспекта Острякова до Океанского проспекта ямы на дороге «заасфальтировали» обычной землей с газона. Об этом сообщает местное информационное агентство PrimaMedia.

«Укладывали асфальт небрежно, сыпали в ямы рабочий мусор. Один рабочий с газона на тележке возил землю и засыпал ею выбоины на заезде к гаражам. На мое замечание сказал, что так ему начальник сказал делать, ведь асфальт дорогой. Причем контактами такого экономного начальника не поделился. А когда я начал его фотографировать, бросил работу и ушел к коллегам», — рассказал очевидец агентству.

Недовольство ремонтом дорог также высказывали жители других регионов России. В Нижегородской области автомобилист сделал видеозапись, как рабочие укладывали асфальт во время интенсивного дождя.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Самаре власти города закрывали пробоины на дорогах деревянными решетками.