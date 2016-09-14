Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявили обвинение в получении взятки по новому эпизоду, передает РИА Новости.

«Гайзеру предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка)», — объявил судья.

Кроме того, как стало известно в среду, 14 сентября, Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении нескольких фигурантов дела Гайзера.

По словам адвоката экс-главы Коми, фигуранты дали признательные показания и их перевели из обвиняемых в свидетелей. Имена обвиняемых пока не уточняются.

Вячеслава Гайзера обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании преступных доходов. Также обвинения предъявлены его заместителю Александру Чернову, депутату Госсовета Коми Игорю Ковзелю и финансистам Льву Либензону и Павлу Марущаку. В общей сложности в деле 19 фигурантов. Защита Гайзера настаивает на том, что он не имеет никакого отношения к делу и отрицает обвинения.