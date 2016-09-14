В среду в 16.30 к дому Эллы Кесаевой, руководителя «Голоса Беслана», приехали на трех машинах около 15 человек. Часть их них были сотрудники полиции в форме. Часть — люди в гражданской одежде.

Сотрудники полиции не представились, не предъявили документы, не сказали о цели своего визита, ультимативно потребовали, чтобы к ним вышла Элла Кесаева. В руках одного сотрудника полиции была видеокамера. Он производил съемку. Родственник Эллы Кесаевой сообщил, что ее нет дома и закрыл перед странной делегацией дверь.

Ему удалось опознать личность одного из сотрудников полиции — следователя Правобережного РОВД Батагову, чьи подписи стоят на протоколах задержания матерей, участвовавших в акции протеста 1 сентября в спортивном зале бесланской школы. Надо отметить, что, по словам задержанных, 1 сентября в Правобережном РОВД их опрашивала не Батагова, а совсем другие сотрудники полиции.

В составе «делегации», приехавшей к дому Кесаевой, находились одетые в штатское хулиганы, напавшие на матерей в Беслане 3 сентября. В результате нападения в тот день у Кесаевой отняли видеокамеру и разорвали одежду. Один из хулиганов зафиксирован на видеозаписи, сделанной журналистами «Кавказского узла». Запись выложена в интернете. Личность этого человека до сих пор не установлена. Он также находился в составе непонятной «делегации», приехавшей сегодня с требованием «немедленно выдать Кесаеву».

Надо сказать, что все эти дни за матерями из «Голоса Беслана» ведется слежка. Их телефоны прослушиваются. Прямые угрозы (в виде смс-сообщений) получают те, кто пытается оказать «Голосу Беслана» правовую помощь. В распоряжении «Новой газеты» имеются сканы поступивших правозащитникам угроз.

В связи с этим непонятным визитом, а также в связи с явным фактом незаконного вмешательства в частную жизнь, Элла Кесаева намерена обратиться в службу собственной безопасности УМВД Северной Осетии и к руководству республиканского МВД с просьбой о проведении проверки и обеспечении мер защиты для себя и своих соратников по организации.

«Новая газета» также обратится с соответствующим запросом на имя министра МВД РФ Владимира Колокольцева.