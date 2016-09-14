Новая газета

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Новости

2100 Полиция пришла к руководителю «Голоса Беслана» Элле Кесаевой

14.09.2016 Теги: беслан

В среду в 16.30 к дому Эллы Кесаевой, руководителя «Голоса Беслана», приехали на трех машинах около 15 человек. Часть их них были сотрудники полиции в форме. Часть — люди в гражданской одежде.

Сотрудники полиции не представились, не предъявили документы, не сказали о цели своего визита, ультимативно потребовали, чтобы к ним вышла Элла Кесаева. В руках одного сотрудника полиции была видеокамера. Он производил съемку. Родственник Эллы Кесаевой сообщил, что ее нет дома и закрыл перед странной делегацией дверь.

Ему удалось опознать личность одного из сотрудников полиции — следователя Правобережного РОВД Батагову, чьи подписи стоят на протоколах задержания матерей, участвовавших в акции протеста 1 сентября в спортивном зале бесланской школы. Надо отметить, что, по словам задержанных, 1 сентября в Правобережном РОВД их опрашивала не Батагова, а совсем другие сотрудники полиции.

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В составе «делегации», приехавшей к дому Кесаевой, находились одетые в штатское хулиганы, напавшие на матерей в Беслане 3 сентября. В результате нападения в тот день у Кесаевой отняли видеокамеру и разорвали одежду. Один из хулиганов зафиксирован на видеозаписи, сделанной журналистами «Кавказского узла». Запись выложена в интернете. Личность этого человека до сих пор не установлена. Он также находился в составе непонятной «делегации», приехавшей сегодня с требованием «немедленно выдать Кесаеву».

Надо сказать, что все эти дни за матерями из «Голоса Беслана» ведется слежка. Их телефоны прослушиваются. Прямые угрозы (в виде смс-сообщений) получают те, кто пытается оказать «Голосу Беслана» правовую помощь. В распоряжении «Новой газеты» имеются сканы поступивших правозащитникам угроз.

В связи с этим непонятным визитом, а также в связи с явным фактом незаконного вмешательства в частную жизнь, Элла Кесаева намерена обратиться в службу собственной безопасности УМВД Северной Осетии и к руководству республиканского МВД с просьбой о проведении проверки и обеспечении мер защиты для себя и своих соратников по организации.

«Новая газета» также обратится с соответствующим запросом на имя министра МВД РФ Владимира Колокольцева.


13 комментариев

7
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 18:16
Это какой-то ужас!!! Преследовать людей, которые назвали вещи своими именами. Преследовать кого? Женщин, потерявших своих детей? Значит ПРАВДА кому-то здорово глаза колет.....
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1
Оксана Шевченко , 14 сентября 2016 в 18:39
колет, да не выколет никак
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2
Александр Бердников , 14 сентября 2016 в 18:26
ГосСтрах и ГосУжас в действии. Всё для государства, всё от имени государства, всё под "крышей" государства; все хулиганы у нас исключительно государственные. Не чихнуть, ни кашлянуть, если нет на то воли сверху государства. И мы знаем это слово из трёх букв, которым данное государство следует называть.

(Для Роскомнадзора: правильный ответ КГБ.)
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1
Владимир Василенко , 14 сентября 2016 в 18:40
Власти дали своим ищейкам команду - "ФАС". Стараются угодить
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0
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 18:42
...приехали на трех машинах около 15 человек. "

Да... Ох, Путин, Путин. Гарант Конституции понимаешь...
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2
vlad celler , 14 сентября 2016 в 18:45
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 18:42
.... Ох, Путин, Путин. Гарант Конституции понимаешь...

..
Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слова...

(Путин здесь ведь не при чем....верно ?)
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0
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 18:46
Скабрезный стишок. Но верный.
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1
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 18:52
VLAD CELLER , 14 сентября 2016 в 18:45
//(Путин здесь ведь не при чем....верно ?)//

Верно. Это про Обаму...
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0
Виктор Тарасов , 14 сентября 2016 в 19:01
ДОКТОР ОЛЬГА , 14 сентября 2016 в 18:16
"Это какой-то ужас!!! Преследовать людей, которые назвали вещи своими именами. Преследовать кого? Женщин, потерявших своих детей? Значит ПРАВДА кому-то здорово глаза колет....."

Уважаемая ДОКТОР ОЛЬГА, Вы как будто живёте не России. Это не "какой-то ужас", это реальная жизнь в путинской России, с её реальным репрессивным режимом. При котором уничтожаются любые попытки стать ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНЫМ, отстоять своё ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ достоинство, отстоять свою честь, отстоять своё право на иное мнение, чем навязывает тебе этот режим.
Да, для цивилизованных стран -это УЖАС. А для России-это государственная политика,направленная на подавление страхом и силой всех, кто не согласен с этой политикой.
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2
Irina Voloshina , 14 сентября 2016 в 19:07
"В России нет закона,
Есть столб, а на столбе - корона"
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0
tchistiakov boris , 14 сентября 2016 в 19:24
ну что тут можно сказать ...
.............
осталось только - обвинить Эллу Кесаеву в ... соучаствии по захвату заложников в Бесланской Школе ...
страна - с закончеными .... во главе ! отсюда и звериная активность ментов в солидарность животному страху власти
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0
constantin akentiev , 14 сентября 2016 в 19:28
но почему они до сих пор пор не попросили убежища в любой нормальной стране?
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 19:53
это не полиция к Элле Кесаевой пришла - это пришел полный песец конституции , правам и демократии в России ...
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Автор

Елена Милашина

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