Приватизация «Аэрофлота» не состоится ранее 2020 года. Об этом в интервью Bloomberg сообщила директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

По ее словам, Минэкономразвития, не будет включать «Аэрофлот» в план приватизации на 2017-20210 годы.

«Компания должна остаться под присмотром государства», — сказала Тарасенко.

На данный момент государство владеет 51,17% акций «Аэрофлота».

В феврале газета «Ведомости» сообщила, что в 2016 году «Аэрофлот», «Ростелеком», «Транснефт», «Роснефть» и «Совкомфлот» будут первыми претендентами на приватизацию.