Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

452 Суд отказал брянскому экс-губернатору в рассрочке выплаты 22 млн рублей

14.09.2016 Теги: брянск, суды

Советский районный суд Брянска отказался предоставить рассрочку в выплате материального ущерба экс-губернатору Брянской области Николаю Денину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее Денин обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения приговора относительно имущественного взыскания в размере 21,8 млн рублей, сославшись на отсутствие финансовой возможности его исполнить. Материальный ущерб бывший губернатор нанес бюджету региона и должен компенсировать его администрации области.

Напомним,19 ноября 2015 года суд приговорил Николая Денина к четырем годам колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с декабря 2011 по январь 2012 года Николай Денин выделил из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике, где ранее в цехе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Президент России Владимир Путин уволил Николая Денина в сентябре 2014 года в связи с утратой доверия.


2 комментария

0
Виктор Дремов , 14 сентября 2016 в 19:12
К сожалению, в России до сих пор «кумовство» сдерживает развитие России. Пока не будет реальной войны с казнокрадами с массовыми посадками, конфискацией имущества и вернувшейся смертной казнью за глобальное воровство и подрыв обороноспособности страны, толку не будет:
Ответить 
0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 19:18
а птицефабрика - это прицесовхоз "Снежка" ? - кто знает ?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама