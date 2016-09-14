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458 Суд отказал брянскому экс-губернатору в рассрочке выплаты 22 млн рублей
Советский районный суд Брянска отказался предоставить рассрочку в выплате материального ущерба экс-губернатору Брянской области Николаю Денину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Ранее Денин обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения приговора относительно имущественного взыскания в размере 21,8 млн рублей, сославшись на отсутствие финансовой возможности его исполнить. Материальный ущерб бывший губернатор нанес бюджету региона и должен компенсировать его администрации области.
Напомним,19 ноября 2015 года суд приговорил Николая Денина к четырем годам колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в период с декабря 2011 по январь 2012 года Николай Денин выделил из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике, где ранее в цехе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Президент России Владимир Путин уволил Николая Денина в сентябре 2014 года в связи с утратой доверия.
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