Советский районный суд Брянска отказался предоставить рассрочку в выплате материального ущерба экс-губернатору Брянской области Николаю Денину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее Денин обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения приговора относительно имущественного взыскания в размере 21,8 млн рублей, сославшись на отсутствие финансовой возможности его исполнить. Материальный ущерб бывший губернатор нанес бюджету региона и должен компенсировать его администрации области.

Напомним,19 ноября 2015 года суд приговорил Николая Денина к четырем годам колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с декабря 2011 по январь 2012 года Николай Денин выделил из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике, где ранее в цехе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Президент России Владимир Путин уволил Николая Денина в сентябре 2014 года в связи с утратой доверия.