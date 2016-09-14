Мэрия города Москвы отказалась устанавливать мемориальную доску политику Борису Немцову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации города.

По мнению московской мэрии, установка доски невозможна согласно действующим нормативно-правовым актам.

Как отметил собеседник агентства, мемориальная доска может быть установлена на месте «совершения подвига, большого события, к которым убийства не относятся».

Кроме того, доски устанавливаются на домах, где жила или работала выдающаяся личность.

«Мост — особое инженерное сооружение, это также вызывает определенные ограничения», — сказал источник.

Согласно положениям о порядке установки в городе Москве мемориальных досок, мемориальная доска может быть установлена спустя 10 лет после смерти выдающейся личности.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.