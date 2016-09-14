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295 СМИ узнали об отказе мэрии Москвы установить доску памяти Немцова
Мэрия города Москвы отказалась устанавливать мемориальную доску политику Борису Немцову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации города.
По мнению московской мэрии, установка доски невозможна согласно действующим нормативно-правовым актам.
Как отметил собеседник агентства, мемориальная доска может быть установлена на месте «совершения подвига, большого события, к которым убийства не относятся».
Кроме того, доски устанавливаются на домах, где жила или работала выдающаяся личность.
«Мост — особое инженерное сооружение, это также вызывает определенные ограничения», — сказал источник.
Согласно положениям о порядке установки в городе Москве мемориальных досок, мемориальная доска может быть установлена спустя 10 лет после смерти выдающейся личности.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
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