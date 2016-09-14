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Новости

295 СМИ узнали об отказе мэрии Москвы установить доску памяти Немцова

14.09.2016 Теги: мемориал, немцов

Мэрия города Москвы отказалась устанавливать мемориальную доску политику Борису Немцову. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации города.

По мнению московской мэрии, установка доски невозможна согласно действующим нормативно-правовым актам.

Как отметил собеседник агентства, мемориальная доска может быть установлена на месте «совершения подвига, большого события, к которым убийства не относятся».

Кроме того, доски устанавливаются на домах, где жила или работала выдающаяся личность.

«Мост — особое инженерное сооружение, это также вызывает определенные ограничения», — сказал источник.

Согласно положениям о порядке установки в городе Москве мемориальных досок, мемориальная доска может быть установлена спустя 10 лет после смерти выдающейся личности.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. 


5 комментариев

1
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 19:27
это нормально ... но вот гложет меня мысль - не тот мост именем Кадырова назвали , не тот ... надо было не в Питере , а в Москве мост переименовать ... сами понимаете какой - на котором Немцова убили ....
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0
Юрий Берлин , 14 сентября 2016 в 19:27
На российских мостах можно устанавливать памятники только "героям" Кадыровым
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0
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 19:35
Не только Кадыровым. В Питере ещё установили мемориальную табличку в честь старшего Ына...

P.S. А что касается Бориса Ефимовича Немцова, то власть отказывается устанавливать мемориальную табличку в надежде, что мы забудем о нашем герое. Так вот! НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!!! Мы будем помнить о нём ВЕЧНО. Про вас про всех забудем. А о Немцове будем помнить!!!
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1
Александр Бердников , 14 сентября 2016 в 19:30
"«Мост — особое инженерное сооружение, это также вызывает определенные ограничения», — сказал источник."

Ага, Конечно. Поименовать мост в Санкт-Петербурге именем Ахмата Кадырова не помешало ни то, что мост --- особое инженерное сооружение, ни то, что убийства и убийцы не относятся к деяниям, которые следует увековечивать.

Как хорошо жить в стране, где есть законы на все случаи жизни! Нужно красное --- найдётся закон за красное, нужно чёрное --- быстро найдут закон за чёрное. Лепота!

(Про кричневое и любимые сортиры уж и не говорю --- здесь у нас законов громадьё, на любой вкус.)
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0
Евгений Ковальски , 14 сентября 2016 в 19:35
Мэрия - это Собянин. А Собянин это:
коммунист, член высшего совета партии «Единая Россия», руководитель Администрации Президента... в общем правая рука Путина.
Таблички врагам не положено.
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