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444 Сотрудника ФСБ и его бывшего коллегу задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудник Федеральной службы безопасности и его бывший коллега задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.
«Сотрудники собственной безопасности ФСБ задержали и доставили в Следственный отдел сотрудника ФСБ Карена Краюхина и бывшего сотрудника ФСБ Влада Новикова, которых подозревают по части 4-й статьи 159 Уголовного Кодекса России «мошенничество в крупном размере в отношении иностранного юридического лица», — сказал адвокат.
По его словам, с заявлением о возбуждении дела обратилась турецкая компания.
Другие подробности пока неизвестны.
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