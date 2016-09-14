Сотрудник Федеральной службы безопасности и его бывший коллега задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

«Сотрудники собственной безопасности ФСБ задержали и доставили в Следственный отдел сотрудника ФСБ Карена Краюхина и бывшего сотрудника ФСБ Влада Новикова, которых подозревают по части 4-й статьи 159 Уголовного Кодекса России «мошенничество в крупном размере в отношении иностранного юридического лица», — сказал адвокат.

По его словам, с заявлением о возбуждении дела обратилась турецкая компания.

Другие подробности пока неизвестны.