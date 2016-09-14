Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

130 Суд продлил арест экс-главы Коми Гайзера на три месяца

14.09.2016 Теги: коми, суды

Мосгорсуд продлил на три месяца арест экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Об этом сообщает РБК.

Суд отказался отправить Гайзера под домашний арест и оставил его под стражей до 19 декабря.

На продлении ареста настаивали следователь и прокурор, ссылаясь на то, что экс-руководитель Коми может скрыться, оказать давление на свидетелей, воспрепятствует расследованию или уничтожит доказательства.

Ранее в среду в ходе заседания суда Вячеславу Гайзеру предъявили обвинение в получении взятки по новому эпизоду.

«Гайзеру предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка)», — объявил судья.

Кроме того, как стало известно, Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении нескольких фигурантов дела Гайзера.

По словам адвоката, фигуранты дали признательные показания и их перевели из обвиняемых в свидетелей. Имена обвиняемых пока не уточняются.

Вячеслава Гайзера обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании преступных доходов. Также обвинения предъявлены его заместителю  Александру Чернову, депутату Госсовета Коми Игорю Ковзелю и финансистам Льву Либензону и Павлу Марущаку. В общей сложности в деле 19 фигурантов. Защита Гайзера настаивает на том, что он не имеет никакого отношения к делу и отрицает обвинения.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама