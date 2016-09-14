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130 Суд продлил арест экс-главы Коми Гайзера на три месяца
Мосгорсуд продлил на три месяца арест экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Об этом сообщает РБК.
Суд отказался отправить Гайзера под домашний арест и оставил его под стражей до 19 декабря.
На продлении ареста настаивали следователь и прокурор, ссылаясь на то, что экс-руководитель Коми может скрыться, оказать давление на свидетелей, воспрепятствует расследованию или уничтожит доказательства.
Ранее в среду в ходе заседания суда Вячеславу Гайзеру предъявили обвинение в получении взятки по новому эпизоду.
«Гайзеру предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка)», — объявил судья.
Кроме того, как стало известно, Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении нескольких фигурантов дела Гайзера.
По словам адвоката, фигуранты дали признательные показания и их перевели из обвиняемых в свидетелей. Имена обвиняемых пока не уточняются.
Вячеслава Гайзера обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании преступных доходов. Также обвинения предъявлены его заместителю Александру Чернову, депутату Госсовета Коми Игорю Ковзелю и финансистам Льву Либензону и Павлу Марущаку. В общей сложности в деле 19 фигурантов. Защита Гайзера настаивает на том, что он не имеет никакого отношения к делу и отрицает обвинения.
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