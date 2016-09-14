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5616 СМИ сообщили о возможной отставке председателя СК Бастрыкина
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин может покинуть свой пост после выборов в Госдуму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам источника, близкого к руководству ФСБ, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, но все кадровые решения оставили на период после думских выборов. Он также отмечает, что недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.
В качестве возможного нового главы ведомства издание называет зампредседателя СК Игоря Краснова. Следователь Краснов вел дело об убийстве в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В результате были задержаны и осуждены националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис, причастные к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН).
Кроме того, Краснов в течение двух месяцев вел расследование дела об убийстве Бориса Немцова, после чего его сменил Николай Тутевич.
Следственный комитет оказался в центре скандала в июле. Тогда были задержаны замглавы столичного управления СК России Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следствия, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.
Ранее в среду стало известно, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин уходит со своего поста.
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