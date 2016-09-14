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Новости

5616 СМИ сообщили о возможной отставке председателя СК Бастрыкина

14.09.2016 Теги: бастрыкин, отставка, следственный комитет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин может покинуть свой пост после выборов в Госдуму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам источника, близкого к руководству ФСБ, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, но все кадровые решения оставили на период после думских выборов. Он также отмечает, что недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.

В качестве возможного нового главы ведомства издание называет зампредседателя СК Игоря Краснова. Следователь Краснов вел дело об убийстве в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В результате были задержаны и осуждены националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис, причастные к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН).

Кроме того, Краснов в течение двух месяцев вел расследование дела об убийстве Бориса Немцова, после чего его сменил Николай Тутевич.

Следственный комитет оказался в центре скандала в июле. Тогда были задержаны замглавы столичного управления СК России Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следствия, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.

Ранее в среду стало известно, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин уходит со своего поста.

 


9 комментариев

6
Олег Коротаев , 14 сентября 2016 в 20:45
Бог троицу любит, Чайка третьим не будет?
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1
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 21:03
Выходит зря Бастрыкин трудился над Манифестом репрессий. Всё равно не оценили...
P.S. Это хорошая новость, что его направили в отставку.
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2
Леонид Кудряшов , 14 сентября 2016 в 21:05
Домой в Чехию поедет, али в другое место пристроят?
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1
Доктор Ольга , 14 сентября 2016 в 21:13
В «РусГидро», как Маркина...
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0
Вениамин Перепелицин , 14 сентября 2016 в 21:23
РусГидро - отстойник для нашкодивших.
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0
vlad celler , 14 сентября 2016 в 21:29
Вениамин Перепелицин , 14 сентября 2016 в 21:23
РусГидро - отстойник для нашкодивших.

Этт точна !

Помнится,туда же Пехтина-Майамского налаживали...
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0
911~ 911 , 14 сентября 2016 в 21:15
В Москву он больше не вернётся,
Оставил только карточку свою ... ( с ).
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0
Виктор Дремов , 14 сентября 2016 в 21:46
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
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0
Owod_ RUS , 14 сентября 2016 в 21:58
"Отставка" - самое малое, что заслужил сей.. муж..
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