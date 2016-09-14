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49 В Женской теннисной ассоциации осудили взлом базы данных WADA
Спортсмен имеет полное право получить разрешение Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) на терапевтическое исключение. Соответствующее заявление генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона опубликовано на сайте организации.
«Процедуры теннисной антидопинговой программы очень строгие и полностью поддерживаются нашими спортсменами. Они позволяют подать заявление на получение разрешения на «Льготное терапевтическое использование» (TUE) по состоянию здоровья», — сказал Саймон.
По его словам, TUE может быть предоставлено только независимой медицинской комиссией, которая рассматривает каждую заявку отдельно.
Как утверждает Саймон, действия хакеров «являются нарушением неприкосновенности частной жизни и ошибочно ставят под сомнение репутацию спортсменов, которые следовали правилам».
Накануне Американское антидопинговое агентство (USADA) заявило, что спортсмены в каждой ситуации сделали все, чтобы получить разрешение на использование необходимых медикаментов в рамках существующих мировых правил.
«Немыслимо, что в Олимпийском движении хакеры незаконно получают конфиденциальную медицинскую информацию в попытке оклеветать спортсменов», — заявили в USADA.
Напомним, во вторник группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.
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