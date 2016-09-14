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Новости

132 Лавров и Керри договорились о продлении перемирия в Сирии на 48 часов

14.09.2016 Теги: керри, лавров, сирия

Главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров в телефонном разговоре договорились продлить режим прекращения огня в Сирии еще на 48 часов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя госдепа США Марка Тонера.

«Они обсудили и договорились о продлении режима прекращения боевых действий еще на 48 часов»,— сказал он..

«Несмотря на единичные сообщения о насилии, в целом соблюдается. Уровень насилия значительно ниже в сравнении с предыдущими днями», — добавил Тонер.

Напомним, 12 сентября В 19:00 (мск) вступил в силу 10-дневный режим прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

Ранее, 10 сентября, стало известно о достижении Россией и США договоренностей по Сирии.

На встрече Сергея Лаврова и Джона Керри были согласованы пять документов и определена дата начала режима прекращения огня.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.


3 комментария

0
Вася Иванов , 14 сентября 2016 в 23:21
В Сирии реально между кем война идет? Между Россией и США?
У России - свои местные группировки, у США свои?
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0
Lenty Vini , 14 сентября 2016 в 23:30
и что изменит это перемирие ? - всю оставшуюся под властью Асада часть сирии содержит Россия , оружие армии Асада поставляет Россия , воюет за Асада тоже Россия .... Путин влез в чужую войну - вылезти ему не дадут .
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0
Вася Иванов , 14 сентября 2016 в 23:34
Разумеется, итогом будет Россия обретет врага в виде арабского региона. США удачно скинут с себя их агрессию на Россию. Асад и США развели Россию как ребенка и подставили по полной.
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