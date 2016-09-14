Главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров в телефонном разговоре договорились продлить режим прекращения огня в Сирии еще на 48 часов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя госдепа США Марка Тонера.

«Они обсудили и договорились о продлении режима прекращения боевых действий еще на 48 часов»,— сказал он..

«Несмотря на единичные сообщения о насилии, в целом соблюдается. Уровень насилия значительно ниже в сравнении с предыдущими днями», — добавил Тонер.

Напомним, 12 сентября В 19:00 (мск) вступил в силу 10-дневный режим прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

Ранее, 10 сентября, стало известно о достижении Россией и США договоренностей по Сирии.

На встрече Сергея Лаврова и Джона Керри были согласованы пять документов и определена дата начала режима прекращения огня.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.