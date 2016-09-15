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77 Экс-зампред Коми согласился сотрудничать со следствием по «делу Гайзера»
Бывший заместитель председателя правительства республики Коми Константин Ромаданов признал свою вину по так называемому «делу Гайзера» об отмывании преступных доходов. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев, передает Интерфакс.
По его словам, Ромаданов уже давно пошел на сделку со следствием, и вместе с юристом Натальей Моториной дал признательные показания по эпизоду со сделкой с гостиницей «Авалон». Несмотря на это, Ромоданов остается под стражей.
Ранее суд продлил арест экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру до 19 декабря. В тот же день в Следственном комитете сообщили о частичном прекращении уголовного преследования против нескольких фигурантов дела, однако конкретных фамилий не назвали.
Напомним, бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денежных средств. По версии следствия, Гайзер возглавлял преступную группу, целью которой было завладеть государственным имуществом. Фигурантами уголовного дела стали еще 14 человек, в том числе вице-губернатор Алексей Чернов и бывший советник главы Коми, бизнесмен Александр Зарубин.
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