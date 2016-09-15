Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

77 Экс-зампред Коми согласился сотрудничать со следствием по «делу Гайзера»

15.09.2016 Теги: коми, следственный комитет, уголовное дело

Бывший заместитель председателя правительства республики Коми Константин Ромаданов признал свою вину по так называемому «делу Гайзера» об отмывании преступных доходов. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев, передает Интерфакс.

По его словам, Ромаданов уже давно пошел на сделку со следствием, и вместе с юристом Натальей Моториной дал признательные показания по эпизоду со сделкой с гостиницей «Авалон». Несмотря на это, Ромоданов остается под стражей.

Ранее суд продлил арест экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру до 19 декабря. В тот же день в Следственном комитете сообщили о частичном прекращении уголовного преследования против нескольких фигурантов дела, однако конкретных фамилий не назвали.

Напомним, бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денежных средств. По версии следствия, Гайзер возглавлял преступную группу, целью которой было завладеть государственным имуществом. Фигурантами уголовного дела стали еще 14 человек, в том числе вице-губернатор Алексей Чернов и бывший советник главы Коми, бизнесмен Александр Зарубин.


Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

15 сентября
14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама