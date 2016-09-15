8,5 млрд рублей, которые во время обысков были обнаружены у исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, могут иметь отношение к семейному бизнесу полицейского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. По одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкирам перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Одним из клиентов семьи был «Нота-банк».

Как отмечает «Коммерсант», семья помогла банкирам вывести часть средств за границу, другую часть — обналичить. Но после арестов банкиров эти деньги оставались невостребованными, а потому были найдены сотрудниками ФСБ при обысках у Захарченко, полагает следствие.

По другой версии, Захарченко контролировал группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. В этом случае квартира сестры полицейского могла использоваться как банковское корпоративное хранилище.

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ.

В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги. он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. На суде он также заявил, что это не его деньги, добавив, что он не был в квартире, где проводился обыск.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК для «тщательного и объективного изучения обстоятельств, причины и условия, которые привели к задержанию» Захарченко.