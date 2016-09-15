Новости
2771 Хакеры сообщили о положительной допинг-пробе российского призера Игр в Рио
Хакерская группа Fancy Bears опубликовала вторую часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Согласно документам, полученным хакерами после взлома, WADA разрешило применение допинга во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 25 спортсменам из восьми стран. Среди них 10 американцев, пятеро британцев, пятеро немцев, а также спортсмены из Чехии, Польши, Румынии и Дании.
Также хакеры уличили в употреблении допинга на ОИ-2016 российского боксера Мишу Алояна, который завоевал серебро на этой Олимпиаде. Согласно опубликованным Fancy Bears документам, допинг-проба россиянина, взятая 21 августа, дала положительный результат на стимулятор туаминогептан.
Представители WADAуже официально подтвердили подлинность второй части документов. Генеральный директор агентства Оливье Ниггли попросил правительство России бороться с хакерскими атаками.
«Мы попросили российское правительство сделать все, что в их силах, чтобы остановить деятельность хакеров. Продолжающиеся атаки российских хакеров серьезно подрывают работу, которая ведется для восстановления антидопинговой программы в России», — сказано в заявлении.
Напомним, ранее на этой неделе группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.
Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.
В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
«Коммерсант» связал изъятые у Захарченко 8,5 млрд c «семейным бизнесом»
Перевод в другую палату
Врезался в память
Сотрудника ФСБ и его бывшего коллегу задержали по подозрению в мошенничестве
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)1869
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3714
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2562
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1645
-
Москва. День города: благоустройство и кино6836
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5145
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
НАИВ НЫЙ! Ваш комментарий, наверное один на все 4 (пока!) страницы с...
Пять рецептов спасения российской экономики
Простые и прозрачные законы в России - это нечто недостижимое, с моей...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»127358
Полковника нашли в «капусте»116583
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»94741
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
5 комментариев