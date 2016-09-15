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Новости

2771 Хакеры сообщили о положительной допинг-пробе российского призера Игр в Рио

15.09.2016 Теги: допинг, спорт, хакеры

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала вторую часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно документам, полученным хакерами после взлома, WADA разрешило применение допинга во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 25 спортсменам из восьми стран. Среди них 10 американцев, пятеро британцев, пятеро немцев, а также спортсмены из Чехии, Польши, Румынии и Дании.

Также хакеры уличили в употреблении допинга на ОИ-2016 российского боксера Мишу Алояна, который завоевал серебро на этой Олимпиаде. Согласно опубликованным Fancy Bears документам, допинг-проба россиянина, взятая 21 августа, дала положительный результат на стимулятор туаминогептан.

Представители WADAуже официально подтвердили подлинность второй части документов. Генеральный директор агентства Оливье Ниггли попросил правительство России бороться с хакерскими атаками.

«Мы попросили российское правительство сделать все, что в их силах, чтобы остановить деятельность хакеров. Продолжающиеся атаки российских хакеров серьезно подрывают работу, которая ведется для восстановления антидопинговой программы в России», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее на этой неделе группа хакеров Fancy Bear опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства, из которых следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества. В документах сказано, что спортсменки принимали препараты в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которых они получили разрешения от WADA, не раскрываются.

Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров. Директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что «эти преступные действия ставят под угрозу усилия по восстановлению доверия к России», которое было подорвано после публикации доклада Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами.

В свою очередь в Кремле заявили, что о причастности официальной Москвы, правительства или спецслужб к хакерской атаке «не может быть и речи».


5 комментариев

-3
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 09:01
Ужас! Средство от насморка! Вот это допинг!
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1
Нелюбитель Совка , 15 сентября 2016 в 09:44
Ну ничем не хуже обезболивающих и противосполительных, по поводу которых так возбудилась поцреотическая обчественность, применение которых тут же разумеется объяснило, почему сестры Вильямс на двоих выиграли больше титулов,чем все скрепные теннесистки за 50 лет
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1
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 09:36
история с мельдонием никого в России ничему не научила ....
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-1
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 09:42
А ведь правильное было высказывание: допинг жрут все спортсмены, а наказывают только Россию.
Особенно рад , как макнули в дерьмо сестричек Уильямс, особенно Серену:
"186 недель Граф против 186 недель Серены"
https://www.championat.com/ten...

Хана рекорду и всем рекламным контрактам и неплохо бы пересмотреть все ее победы на турнирах с 2010 года.
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0
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:44
Все проходит...
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