Cовет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере одного миллиарда долларов. Об этом в твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что транш фактически означает признание миром того, «что на Украине происходят реформы, происходят качественные изменения, что страна движется в правильном направлении».

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что транш МВФ — «это не просто помощь, которая нужна экономике, это еще и сигнал иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги». Гройсман добавил, что вместе с инвестициями в стране появятся и новые рабочие места.

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает, в частности, выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда. Киев ожидал выделения третьего транша с мая этого года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ.