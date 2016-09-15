Новости
651 МВФ одобрил новый транш для Украины на 1 млрд долларов
Cовет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере одного миллиарда долларов. Об этом в твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Он отметил, что транш фактически означает признание миром того, «что на Украине происходят реформы, происходят качественные изменения, что страна движется в правильном направлении».
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что транш МВФ — «это не просто помощь, которая нужна экономике, это еще и сигнал иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги». Гройсман добавил, что вместе с инвестициями в стране появятся и новые рабочие места.
Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает, в частности, выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда. Киев ожидал выделения третьего транша с мая этого года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
«Коммерсант» связал изъятые у Захарченко 8,5 млрд c «семейным бизнесом»
Перевод в другую палату
Врезался в память
Сотрудника ФСБ и его бывшего коллегу задержали по подозрению в мошенничестве
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)1869
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3714
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2562
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1645
-
Москва. День города: благоустройство и кино6836
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5145
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
НАИВ НЫЙ! Ваш комментарий, наверное один на все 4 (пока!) страницы с...
Пять рецептов спасения российской экономики
Простые и прозрачные законы в России - это нечто недостижимое, с моей...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»127358
Полковника нашли в «капусте»116583
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»94741
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
26 комментариев