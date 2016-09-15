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Новости

651 МВФ одобрил новый транш для Украины на 1 млрд долларов

15.09.2016 Теги: мвф, украина, финансы

Cовет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере одного миллиарда долларов. Об этом в твиттере сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что транш фактически означает признание миром того, «что на Украине происходят реформы, происходят качественные изменения, что страна движется в правильном направлении».

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что транш МВФ — «это не просто помощь, которая нужна экономике, это еще и сигнал иностранным инвесторам, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги». Гройсман добавил, что вместе с инвестициями в стране появятся и новые рабочие места.

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает, в частности, выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда. Киев ожидал выделения третьего транша с мая этого года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ.


26 комментариев

-7
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 09:02
Один миллиард?! На месяц веселья?
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3
Алексей Неважно(Киев) , 15 сентября 2016 в 09:18
Олег! Но главное, что это выделение-чистая русофобия! Это всем известно, понятно, не подлежит сомнению, кхе-кхе.
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1
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 09:35
а ведь это действительно русофобия ... кредиты то МВФ отдавать будут с репараций от России за Крым и Донбасс ..
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4
Tim Krauzer , 15 сентября 2016 в 09:18
Одна россия проголосовала ПРОТИВ. Но, ЭТО не заметили.....т.е. положили.....
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2
pev Ukrop , 15 сентября 2016 в 09:21
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 09:02
///Один миллиард?! На месяц веселья? ///
Нет, это вам возможность месяц отрабатывать свою зарплату.
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6
Юрий . , 15 сентября 2016 в 09:11
Да что такое этот миллиард?!
Это всего лишь "зарплата" двух российских полковников МВД РФ...
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2
A H , 15 сентября 2016 в 09:46
Или пол-виолончели
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0
ашим .н , 15 сентября 2016 в 09:16
"...появятся новые рабочие места"

Поконкретнее бы. Надеюсь не пересчитывание этого миллиарда?
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-5
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:25
Вот, праздник на пути в светлое будущее.
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1
ашим .н , 15 сентября 2016 в 09:31
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:25

Лет 10 назад мне понадобились деньги.Хотел взять кредит, но банки без объяснения отказывали,хотя зарплата у меня была приличная.Было очень грустно.
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2
Ваня Ватный , 15 сентября 2016 в 09:32
Ах, Бенечка, если бы не ваши полковники да подполковники, жилось бы всем вам как каким то саудовским шейхам. Но увы, история, не брат мой, не знает сослагательных наклонений.
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2
Скорпион 81 , 15 сентября 2016 в 09:32
Вы бедненький теперь спать нормально не сможете
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4
Васо Днепровский , 15 сентября 2016 в 09:33
Россия голосовала против - ее как обычно отправили в/на... Чем не праздник, хоть и маленький.
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-5
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 09:35
Россия, 90е, кредиты.
Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих.
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-5
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:35
Конечно, грузится кредитами это очень здорово, нужно больше!
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3
Васо Днепровский , 15 сентября 2016 в 09:37
Коротаев - тут
Джойс - присутствует
Диамант - отметился

на подходе Дремов и молодая поросль из статьи про доклад АА.
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-4
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:42
Васо, ViNi, Ваня Ватный, Скорпион, Юрий (он же Salo), Ашим, Nim, Укроп, ну и конечно Неважно из Киева, все здесь. Не хватает Sova и Фотия.
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1
ашим .н , 15 сентября 2016 в 09:54
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:42

Ух ты! Я опять "хохлом" стал.
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1
Ваня Ватный , 15 сентября 2016 в 09:42
у господ троллей начался утренний хохлозуд
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-2
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:48
Или у панов - адептов церкви "Свидетелей распада" начинается заутренняя.
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1
Ваня Ватный , 15 сентября 2016 в 09:54
Правильнее:
адептов церкви "Свидетелей распада РФ" начинается заутренняя
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0
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 10:01
Конечно, я об этом, можете пропеть псалмы, потом, о контрибуциях, распилах, схемах, разворовали, ха-ха-ха, потом опять и так далее... Только экономика это мир цифр, событий и ежедневной работы... а кредиты такая штука, которую отдавать придется, сколько не набирай на благие цели, ну там стабилизация, сбалансирование... В общем, пойте и дальше псалмы.
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2
A H , 15 сентября 2016 в 09:43
Диамант, он вже Бней Брит, понятия не имеет, что это за кредит, на какие цели он предоставлен.
Утром получил разнарядку : Украина - миллиард - Гав-Гав. И пошёл строчить дневную норму высеров.
Кредит кстати выдан для пополнения резервов НБУ и стабилизации валютного рынка.
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-2
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 09:49
Это здорово, а расскажите когда отдавать будут или он безвозмездный, а также цифру общего долга и что они требуют в замен. Обычно когда что-то дают, хотят получить что-то взамен.
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1
Ваня Ватный , 15 сентября 2016 в 09:55
вот с контрибуций и отдадим :)
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1
A H , 15 сентября 2016 в 09:56
Вам - о какая забота, Бен Джойс, что и как будет отдавать Украина ?
Не ваше тролльское дело, что мы дадим взамен.
Украина - не Россия, вообще-то.
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