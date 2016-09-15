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Новости

612 Минфин подготовил проект масштабной реформы ОСАГО

15.09.2016 Теги: минфин, реформы, страховка

Минфин подготовил проект реформы системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), сообщает «Коммерсант».

Ведомство подготовило финальные поправки к закону об ОСАГО, предложив, разделить полисы на три типа: «экономпакет» с лимитом 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за урон здоровью, «стандартный» — с лимитами в 1 миллион рублей по каждому из рисков, и «премиальный набор» с двухмиллионным лимитом.

Также ведомство предлагает отказаться от учета коэффициента мощности в ОСАГО. Вместо него предлагается ввести коэффициент грубых нарушений ПДД, а также коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение.

Минфин также считает необходимым ввести надбавки за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, и за «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков».

Ранее ведомство в рамках реформы закона об ОСАГО предлагало разрешить владельцам новых автомобилей оформлять полис сразу на два или три года. Также планировалось увеличить лимит возмещения ущерба при оформлении ДТП по европротоколу до 100 тысяч рублей. На данный момент он составляет 50 тысяч рублей.

Поправки, как предполагается, могут вступить в силу с января 2017 года.


2 комментария

0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 09:38
ну и новые тарифы , естественно ... иначе зачем и напрягаться , верно ?
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0
Дядя Вадим , 15 сентября 2016 в 09:47
Шерсти(денег) нет ,остаётся стричь баранов.
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