Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

167 Росинтербанк приостановил обслуживание клиентов

15.09.2016 Теги: банки, россия

Росинтербанк, входящий в первую сотню крупнейших кредитных организаций России, приостановил обслуживание клиентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент сайт банка недоступен.

«Уважаемые клиенты и партнеры! В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ “Росинтербанк” не будут обслуживаться клиенты – физические и юридические лица», – цитирует агентство заявление, опубликованное на сайте Росинтербанка.

Как сообщил источник РИА Новости, днем ранее банк отключили от системы «Банковские электронные срочные платежи». Портал Банки.ру отмечает, что несколько дней назад в банке проходила внеплановая проверка, организованная Центробанком. 

Росинтербанк  занимает 68 место в банковской системе России с активами в размере 102,3 миллиарда рублей. 


3 комментария

1
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 09:45
когда сыпятся банки из первой сотни - это очень тревожные звоночки .... а на пользу ли нам санкции ?
Ответить 
0
5kopeek FreukenBok , 15 сентября 2016 в 09:53
Ленти Вини, не подрывайте веру в огромную пользу санкций, благодаря которым мы сплотились, как один, бюджет трещит от денег, импортозамещение во всех сферах вывело экономику из пике и простые граждане каждый день на своей шку, тьфу,в общем, убеждаются в их несомненной пользе.
Ответить 
1
ашим .н , 15 сентября 2016 в 09:50
Деньги этого банка у Захарченко хранились.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

15 сентября
14 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама