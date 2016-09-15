Росинтербанк, входящий в первую сотню крупнейших кредитных организаций России, приостановил обслуживание клиентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент сайт банка недоступен.

«Уважаемые клиенты и партнеры! В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ “Росинтербанк” не будут обслуживаться клиенты – физические и юридические лица», – цитирует агентство заявление, опубликованное на сайте Росинтербанка.

Как сообщил источник РИА Новости, днем ранее банк отключили от системы «Банковские электронные срочные платежи». Портал Банки.ру отмечает, что несколько дней назад в банке проходила внеплановая проверка, организованная Центробанком.

Росинтербанк занимает 68 место в банковской системе России с активами в размере 102,3 миллиарда рублей.