Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

350 Мутко призвал российских правоохранителей помочь WADA в расследовании хакерских атак

15.09.2016 Теги: допинг, мутко, спорт, хакеры

Министерство спорта России попросило правоохранительные органы посодействовать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в решении проблемы хакерских атак. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил глава ведомства Виталий Мутко.

«Видите, мы также не защищены. Данные надо каким-то образом хранить, должны быть программы защиты. Я читал, что Ниггли (генеральный директор WADAред.) обратился к нам, правительству, (с просьбой) оказать содействие, и мы попросим наши соответствующие органы поработать», — сказал Мутко.

Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала вторую часть документов из взломанной базы WADA, из которых следует, что российский серебряный призер Олимпиады в Рио боксер Миша Алоян сдал положительный тест на допинг. Согласно документам, в его допинг-пробе обнаружили стимулятор туаминогептан. Из первой части опубликованных документов следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества.

Сам Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов.

«Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал — это вообще мой принцип жизненный, это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать»,— цитирует спортсмена ТАСС.

Его тренер Эдуард Кравцов сообщил, что его подопечный использовал  спрей от простуды, который разрешено принимать во время тренировочного процесса.

Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров и призвало Москву привлечь к расследованию инцидента правоохранительные органы.


8 комментариев

2
Нелюбитель Совка , 15 сентября 2016 в 10:39
Соответствующие органы бы лучше поработали над ночными подменами мочи, это куда больше помогло бы "решить проблемы".
Ответить 
-8
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 10:41
А это было? Или вам об этом рассказали?
Ответить 
0
Владимир Василенко , 15 сентября 2016 в 11:27
лучше поработали над ночными подменами мочи,
********
То непростая моча! То божья роса! Она чудотворна и многих спасла!
Ответить 
3
Юрий Литвинов , 15 сентября 2016 в 10:49
Да уж... Начали в 90-х аферами с сахаром и другими продуктами, закончили мочой. Блистательная карьера эффективных менеджеров. Корейко - жалкое подобие тени нынешних управителей России.
Ответить 
2
tchistiakov boris , 15 сентября 2016 в 10:57
во! уже - примитивная детская хитреца (пукнуть и искать глазами совершившего) "настигла" миниСТРА
...."порода" такая !
отличительная черта: даже когда молчит на новостных тв экранах всего мира - всё равно выглядит нагленьким дурачком
Ответить 
2
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 11:00
причем призвал сразу же , как хакеры засветили российского спортсмена - принимавшего допинг уже на этой олимпиаде в Рио ... до этого - чего то молчал ...
Ответить 
-8
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 11:23
скоро США потребует ввести санкции, т. к. Россия не останавливает своих хакеров.))
Защищайте свои вонючие системы лучше, ламеры.)
Ответить 
0
Viacheslav N , 15 сентября 2016 в 11:58
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 11:23
скоро США потребует ввести санкции, т. к. Россия не останавливает своих хакеров.))
Защищайте свои вонючие системы лучше, ламеры.)

- то есть гордость за расею вас наполняет?...причем за всякое дерьмо: за хакеров, за допинг, за воровство территорий, за гибридный войны, за чиновников-миллиардеров, за падение экономики, за лживые сми, за идиотов футбольных фанатов, за санкции против собственного народа и тд...но это, увы - все, что имеете
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

15 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама