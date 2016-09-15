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350 Мутко призвал российских правоохранителей помочь WADA в расследовании хакерских атак
Министерство спорта России попросило правоохранительные органы посодействовать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в решении проблемы хакерских атак. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил глава ведомства Виталий Мутко.
«Видите, мы также не защищены. Данные надо каким-то образом хранить, должны быть программы защиты. Я читал, что Ниггли (генеральный директор WADA — ред.) обратился к нам, правительству, (с просьбой) оказать содействие, и мы попросим наши соответствующие органы поработать», — сказал Мутко.
Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала вторую часть документов из взломанной базы WADA, из которых следует, что российский серебряный призер Олимпиады в Рио боксер Миша Алоян сдал положительный тест на допинг. Согласно документам, в его допинг-пробе обнаружили стимулятор туаминогептан. Из первой части опубликованных документов следует, что WADA в разные годы разрешало принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также американской гимнастке Симоне Байлз запрещенные вещества.
Сам Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов.
«Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал — это вообще мой принцип жизненный, это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать»,— цитирует спортсмена ТАСС.
Его тренер Эдуард Кравцов сообщил, что его подопечный использовал спрей от простуды, который разрешено принимать во время тренировочного процесса.
Всемирное антидопинговое агентство обвинило во взломе базы данных российских хакеров и призвало Москву привлечь к расследованию инцидента правоохранительные органы.
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