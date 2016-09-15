Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в «Музей Новороссии» на улице Декабристов в Санкт-Петербурге, сообщает Росбалт со ссылкой на представителя музея.

Помимо следователей в обысках участвовали около пяти-шести вооруженных сотрудников ФСБ в масках. Причину обысков сотрудникам музея не называют. По информации «Фонтанки», в обысках задействованы сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее информагентство сообщало, что сотрудники СК пришли в музей с проверкой. В тот момент в нем находился только сторож. Представившись, силовики начали вскрывать дверь болгаркой.

«Музей Новороссии» открыли в мае 2015 года. Официально он называется называется информационно-культурным центром «Мир войны».