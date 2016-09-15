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Новости

1399 В петербургский «Музей Новороссии» пришли с обысками

15.09.2016 Теги: донбасс, музеи, новороссия, петербург

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в «Музей Новороссии» на улице Декабристов в Санкт-Петербурге, сообщает Росбалт со ссылкой на представителя музея.

Помимо следователей в обысках участвовали около пяти-шести вооруженных сотрудников ФСБ в масках. Причину обысков сотрудникам музея не называют. По информации «Фонтанки», в обысках задействованы сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее информагентство сообщало, что сотрудники СК пришли в музей с проверкой. В тот момент в нем находился только сторож. Представившись, силовики начали вскрывать дверь болгаркой.

«Музей Новороссии» открыли в мае 2015 года. Официально он называется называется информационно-культурным центром «Мир войны».


12 комментариев

10
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 10:52
"Мир войны" - своеобразное название .... напоминает лозунги "пчелы против меда" , "Путин - за мир!" , "рок против наркотиков" и "секс за девственность" ...
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0
Министр логики , 15 сентября 2016 в 11:44
"Писать против ветра"
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4
andy klimens , 15 сентября 2016 в 10:57
че-то точно попутали, так скоро защитников русского мира - стрелковых-захарченко будут арестовывать
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2
tchistiakov boris , 15 сентября 2016 в 11:12
не иначе - грядёт сокращение в фсб, вот и носятся заспанные, занятие ищут ...
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4
tchistiakov boris , 15 сентября 2016 в 11:03
... мост кадырова настучал
(может - на георгиевскую ленточку хотят наложить арест и изъять)
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5
Николай Ш , 15 сентября 2016 в 11:10
Видать, ополченные "палеонтологи" прямо с места раскопок экспонатов навезли, что стало не совсем благотворно влиять на криминогенную обстановку в городе? Ну ничего, сейчас эти артефакты древности почистят, смажут и снова на белом КамАЗе отвезут...
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-4
Виктор Дремов , 15 сентября 2016 в 11:31
А в музее-то что не так?
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0
A H , 15 сентября 2016 в 11:49
Дремов,а что такое "Новороссия " ? Где это ?
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 12:01
Да сам "музей" не так. Но только пришли не поэтому.
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5
Максим Ф , 15 сентября 2016 в 11:35
А что, у нас, оказывается, ещё и музей этих террористов есть?
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4
Кот Учёный , 15 сентября 2016 в 11:39
Опять "демобилизованные с Донбасса" что-то украли ?
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0
Alex Koller , 15 сентября 2016 в 11:40
"Новороссия" - это название какого то клуба по интересам? и у них даже есть свой музей!
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