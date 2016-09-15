Официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина рассмешили сообщения СМИ о предстоящей отставке главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает Интерфакс.

«Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных», — заявил Маркин.

При этом сообщения о своей собственной отставке Маркин никак не прокомментировал.

Напомним, накануне РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что Бастрыкин может покинуть свой пост после выборов в Госдуму. По словам одного из собеседников, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, а недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.

Следственный комитет оказался в центре скандала в июле этого года. Тогда были задержаны замглавы столичного управления СК России Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следствия, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.

Также в среду стало известно, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин уходит со своего поста. Он может перейти на должность заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами госвласти.