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Новости

731 Маркин попросил «не смешить народ» анонсами отставки главы СКР Бастрыкина

15.09.2016 Теги: бастрыкин, маркин

Официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина рассмешили сообщения СМИ о предстоящей отставке главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает Интерфакс. 

«Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных», — заявил Маркин.

При этом сообщения о своей собственной отставке Маркин никак не прокомментировал.

Напомним, накануне РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что Бастрыкин может покинуть свой пост после выборов в Госдуму. По словам одного из собеседников, вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, а недовольство председателем СК «зрело в течение долгого времени», так как он часто приковывал к себе излишнее внимание.

Следственный комитет оказался в центре скандала в июле этого года. Тогда были задержаны замглавы столичного управления СК России Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. По версии следствия, сотрудники СК получили деньги за изменение меры пресечения для подручных Калашова, участвовавших в перестрелке у московского кафе Element.

Также в среду стало известно, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин уходит со своего поста. Он может перейти на должность заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами госвласти.

 


14 комментариев

3
Васо Днепровский , 15 сентября 2016 в 11:08
«Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных», — заявил Маркин.
---
Как бы потом не пришлось опять извиняться и сваливать вину на "редакцию"....
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1
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 11:15
Видать утечка все-таки прошла, Маркину конечно до Пескова еще как до луны раком, но попытки есть...
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1
Igor Karpov , 15 сентября 2016 в 11:17
Вот-вот, похоже Маркин совсем перестал следить за тем что говорит, такое обычно бывает из-за полной безнаказанности (случаи с клиническим идиотизмом не рассматриваем) и возможно - в ожидании близкой смены вида деятельности....
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0
Viacheslav N , 15 сентября 2016 в 11:32
да они даже извиняются так, как будто бы посылают всех...
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2
Виктор Тарасов , 15 сентября 2016 в 11:10
Уважаемые СМИ, не смешите народ. Это с бОльшим успехом сделает юморист Маркин. Не отбирайте у него дивиденды, которые он получает за безграничную любовь к родине,которая ассоциируется у него с вертикалью власти и с партией этой власти ЕР.
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0
Alex Koller , 15 сентября 2016 в 11:15
Интересные генералы в СК работают, сами могут народ смешить, а другим запрещают.
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1
Anna Fatalistka , 15 сентября 2016 в 11:16
Маркин, вы уволены, кто же вам теперь поверит. Идите уже книжки пишите.
Как же все достало...
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2
Viacheslav N , 15 сентября 2016 в 11:18
Конечно новость очень "смешная" и для маркина и для бастрыкина...Наверняка оба были уверены в "стабильности" своих позиций (как, впрочем, и многие другие)....да как то не совсем срастается... царь делает свой выбор и не очень понятно в чью пользу...Одно совершенно ясно, что 100% не в пользу своего народа
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1
Владимир Горницкий , 15 сентября 2016 в 11:32
Судя по заявлению Маркина о том, что он не является на самом деле автором книги, на которой стоит его имя, некоторые его утверждения все-же соответствуют действительности, утверждать, что он всегда врет, было бы несправедливо.
Так что может Бастрыкин и не выгонят... Мало ли кого в России давно пора гнать, а они сидят себе...
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1
Виктор Отман , 15 сентября 2016 в 11:33
Да вы не смейтесь, генерал Владимир Маркин. Ваша контора, вашими и вашего начальника молитвами, вызывает не смех, а омерзение и брезгливость.
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1
Кот Учёный , 15 сентября 2016 в 11:35
"Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных" ?
---
Оно конечно, правильно. Но и так бывает : вот вчера был скажем в СКР или ФСБ на высоком посту - а сегодня уже подследственный ?
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0
Странник Странствующий , 15 сентября 2016 в 11:59
"Оно конечно, правильно. Но и так бывает : вот вчера был скажем в СКР или ФСБ на высоком посту - а сегодня уже подследственный" ?
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и источник, т.е. в простонародии "стукач".
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0
Николай Камсков , 15 сентября 2016 в 11:56
"Официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина рассмешили сообщения СМИ о предстоящей отставке главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает Интерфакс."
------
Забыли упомянуть, что уже БЫВШЕГО представителя. Выгнали плагиатора. Видимо, через край хватил. Даже у жуликов терпение лопнуло.
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 11:59
А где он в эскаэр народ увидел.
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