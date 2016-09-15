Новости
82 Неизвестные взломали почту и соцсети кандидата от «Парнаса» Янкаускаса
Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константин Янкаускас сообщил, что неизвестные взломали все его аккаунты в соцсетях и почтовые сервисы.
В ночь на 15 сентября у оппозиционного политика взломали страницы в фейсбуке, «ВКонтакте» и твиттере и удалили их, также неизвестные получили доступ к почте на Gmail и мессенджеру Telegram. Помимо этого, злоумышленники взломали аккаунты жены Янкаускаса.
У нас с @jk289 этой ночью взломали все, кроме моего твиттера. Мы без связи с миром— Бультерьер Билл (@Zlobny_Karlik) 15 сентября 2016 г.
Константин Янкаускас идет на выборы в Госдуму по Черемушкинскому одномандатному округу Москвы. С 2012 года он является муниципальным депутатом в районе Зюзино. Конкуренцию в этом округе ему составит детский хирург Дмитрий Морозов, представляющий «Единую Россию», и кандидат от партии «Яблоко» Елена Русакова.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
МВФ одобрил новый транш для Украины на 1 млрд долларов
Лавров и Керри договорились о продлении перемирия в Сирии на 48 часов
«Коммерсант» связал изъятые у Захарченко 8,5 млрд c «семейным бизнесом»
Врезался в память
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)1964
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3769
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2590
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1652
-
Москва. День города: благоустройство и кино6849
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5149
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
Владимир Воробьев , 14 сентября 2016 в 18:12 ----- В прошлом году его...
Пять рецептов спасения российской экономики
GRAHOR ROOTLESS , Чейта пострадают? Наоборот, еще громче и выгоднее...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»136780
Полковника нашли в «капусте»116915
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»95561
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий