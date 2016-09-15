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Новости

82 Неизвестные взломали почту и соцсети кандидата от «Парнаса» Янкаускаса

15.09.2016 Теги: взлом, выборы2016, интернет, оппозиция

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константин Янкаускас сообщил, что неизвестные взломали все его аккаунты в соцсетях и почтовые сервисы.

В ночь на 15 сентября у оппозиционного политика взломали страницы в фейсбуке, «ВКонтакте» и твиттере и удалили их, также неизвестные получили доступ к почте на Gmail и мессенджеру Telegram. Помимо этого, злоумышленники взломали аккаунты жены Янкаускаса.

Константин Янкаускас идет на выборы в Госдуму по Черемушкинскому одномандатному округу Москвы. С 2012 года он является муниципальным депутатом в районе Зюзино. Конкуренцию в этом округе ему составит детский хирург Дмитрий Морозов, представляющий «Единую Россию», и кандидат от партии «Яблоко» Елена Русакова.


1 комментарий

2
Юрий . , 15 сентября 2016 в 11:50
"Неизвестные взломали почту и соцсети..."
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Почему же не известные? Как раз очень известные! Гадить по мелкому и по крупному всем оппонентам, это их стиль жизни.
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