Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Константин Янкаускас сообщил, что неизвестные взломали все его аккаунты в соцсетях и почтовые сервисы.

В ночь на 15 сентября у оппозиционного политика взломали страницы в фейсбуке, «ВКонтакте» и твиттере и удалили их, также неизвестные получили доступ к почте на Gmail и мессенджеру Telegram. Помимо этого, злоумышленники взломали аккаунты жены Янкаускаса.

У нас с @jk289 этой ночью взломали все, кроме моего твиттера. Мы без связи с миром — Бультерьер Билл (@Zlobny_Karlik) 15 сентября 2016 г.

Константин Янкаускас идет на выборы в Госдуму по Черемушкинскому одномандатному округу Москвы. С 2012 года он является муниципальным депутатом в районе Зюзино. Конкуренцию в этом округе ему составит детский хирург Дмитрий Морозов, представляющий «Единую Россию», и кандидат от партии «Яблоко» Елена Русакова.