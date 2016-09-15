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1048 Защита обжаловала обыски в двух квартирах полковника Захарченко
Защита обвиняемого во взятке врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко обжаловала обыски, которые сотрудники правоохранительных органов провели в его квартирах. Об этом сообщает Интерфакс.
«Мы обжаловали ход проведения обыска в квартире на Пречистенской набережной и на Ленинском. Мы считаем, что они были проведены с нарушением, были изъяты документы, не относящиеся к делу», — сообщил адвокат Юрий Новиков.
Защитник пояснил, что его клиент не будет обжаловать обыск в квартире, где была изъята валюта на 8,5 млрд рублей, так как это жилье не принадлежит Захарченко, а находится в собственности его сестры.
Ранее в суде сам Захарченко сказал, что не имеет к обнаруженным деньгам никакого отношения и вообще ни разу не был в квартире сестры. Он также потребовал провести очную ставку с финдиректором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, которую, как утверждает следствие, Захарченко предупредил о готовящихся обысках.
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Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги, он ответил, что их ему дали банкиры на хранение.
«Коммерсант» предположил, что крупная сумма могла быть связана с семейным бизнесом полицейского. По словам источников издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. По одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкиров перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Одним из клиентов семьи был «Нота-банк».
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