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Новости

1048 Защита обжаловала обыски в двух квартирах полковника Захарченко

15.09.2016 Теги: жалоба, захарченко, обыски

Защита обвиняемого во взятке врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко обжаловала обыски, которые сотрудники правоохранительных органов провели в его квартирах. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы обжаловали ход проведения обыска в квартире на Пречистенской набережной и на Ленинском. Мы считаем, что они были проведены с нарушением, были изъяты документы, не относящиеся к делу», — сообщил адвокат Юрий Новиков.

Защитник пояснил, что его клиент не будет обжаловать обыск в квартире, где была изъята валюта на 8,5 млрд рублей, так как это жилье не принадлежит Захарченко, а находится в собственности его сестры.

Ранее в суде сам Захарченко сказал, что не имеет к обнаруженным деньгам никакого отношения и вообще ни разу не был в квартире сестры. Он также потребовал провести очную ставку с финдиректором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, которую, как утверждает следствие, Захарченко предупредил о готовящихся обысках.

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Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, на следующий день его арестовали на два месяца. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. 

В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги, он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. 

«Коммерсант» предположил, что крупная сумма могла быть связана с семейным бизнесом полицейского. По словам источников издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. По одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкиров перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Одним из клиентов семьи был «Нота-банк».

 


9 комментариев

2
kirill malinov , 15 сентября 2016 в 12:28
"В пределах своей компетенции руководство деятельностью полиции осуществляют Президент Российской Федерации непосредственно или через министра внутренних дел, руководители территориальных органов Министерства внутренних дел и руководители подразделений полиции. Указанные руководители несут ответственность за выполнение возложенных на полицию обязанностей...."

Верните народу деньги за своих оборотней и их лже-переаттестацию.
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3
Виктор Тарасов , 15 сентября 2016 в 12:31
Зашита, уверен,что хорошо оплачена своими "подзащитными", протестует против проникновения одних бандитов в пещеру других, где хранится награбленное последними.
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2
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 12:32
никак большие люди вмешались ... хозяева денег ?
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4
Nail Timler , 15 сентября 2016 в 12:34
"не имеет к обнаруженным деньгам никакого отношения и вообще ни разу не был в квартире сестры" - не общался с ней, потому что ненавидит сестру за её богатство? И отец с валютными счетами не его отец?
Этот Захарченко какой-то современный Павлик Морозов.
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1
kirill malinov , 15 сентября 2016 в 12:37
Раз уж нам навязывают восточный вектор дружбы, интересно, что бы сделали в Китае с сестрой, её братцем и их папой? Какой калибр зенитки выбрали бы в Северной Корее?
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1
Anna Fatalistka , 15 сентября 2016 в 12:40
Неужели сестру сдаст?!
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4
Юрий . , 15 сентября 2016 в 12:42
Генерал:
- Ну что там, товарищи офицеры, продвигается дело о найденных 124-х миллионах долларов в мешках?
Офицеры:
- Так точно, товарищ генерал, 110 миллионов найдены, описаны и переданы как вещественное доказательство.
Генерал:
- Хорошо-хорошо, а товарищи прокуроры что скажут об этих 89-ти миллионах?
Прокурор:
- Ну, 63 миллиона тянут на особо крупный размер, да, товарищ судья?
Судья:
- С чего вы взяли, что 46 миллионов - это крупный размер? Даже адвокат настаивает на домашнем аресте.
Адвокат:
- Ну конечно! У нас до 37 миллионов - можно и под залог выйти. Тут как следователи решат.
Следователь:
- Вот мы ещё из-за каких-то 4-х миллионов дело открывать будем! Пусть проходит как свидетель!
Свидетель:
- Да я эти сто тысяч долларов вообще впервые вижу!
Генерал:
- Ну вот и хорошо.
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0
Otto Traumer , 15 сентября 2016 в 12:47
Что, и вот так просто этот херой антикоррупционного фронта соскочит? Мол, "квартира не моя, дел не знаю"?
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4
Александр из Винницы , 15 сентября 2016 в 12:52
Ольгинские!!! Ау!!!! Проясните политику партии: Захарченко -вор, или таки кристальной души человек? Что там у вас в методичке?
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Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

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