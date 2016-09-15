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750 В «Музее Новороссии» связали обыски с «предвыборным заказом либералов»
В «Музее Новороссии» полагают, что обыски в здании культурного центра могут быть связаны с «предвыборным заказом либералов», пишет Газета.ру.
В разговоре с корреспондентом издания представитель «Музея Новороссии» также не исключил, что следственные действия могут быть связаны с конфликтом из-за арендной платы. Собеседник отметил, что у музея «достаточное количество неприятелей», в том числе в заксобрании Петербурга.
Как пишет «Фонтанка», следователи и спецназ ФСБ пришли в музей в связи с расследованием уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений во время взрыва на Кантемировской улице Петербурга в октябре прошлого года.
Напомним, об обысках в здании музея на улице Декабристов в Петербурге стало известно утром в четверг. Помимо следователей в обысках участвовали около пяти-шести вооруженных сотрудников ФСБ в масках. Оперативники вскрывали дверь музея болгаркой.
«Музей Новороссии» открыли в мае 2015 года. Официально он называется информационно-культурным центром «Мир войны».
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