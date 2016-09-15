В «Музее Новороссии» полагают, что обыски в здании культурного центра могут быть связаны с «предвыборным заказом либералов», пишет Газета.ру.

В разговоре с корреспондентом издания представитель «Музея Новороссии» также не исключил, что следственные действия могут быть связаны с конфликтом из-за арендной платы. Собеседник отметил, что у музея «достаточное количество неприятелей», в том числе в заксобрании Петербурга.

Как пишет «Фонтанка», следователи и спецназ ФСБ пришли в музей в связи с расследованием уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений во время взрыва на Кантемировской улице Петербурга в октябре прошлого года.

Напомним, об обысках в здании музея на улице Декабристов в Петербурге стало известно утром в четверг. Помимо следователей в обысках участвовали около пяти-шести вооруженных сотрудников ФСБ в масках. Оперативники вскрывали дверь музея болгаркой.

«Музей Новороссии» открыли в мае 2015 года. Официально он называется информационно-культурным центром «Мир войны».