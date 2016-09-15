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Новости

750 В «Музее Новороссии» связали обыски с «предвыборным заказом либералов»

15.09.2016 Теги: музеи, новороссия, обыски, петербург

 В «Музее Новороссии» полагают, что обыски в здании культурного центра могут быть связаны с «предвыборным заказом либералов», пишет Газета.ру. 

В разговоре с корреспондентом издания представитель «Музея Новороссии» также не исключил, что следственные действия могут быть связаны с конфликтом из-за арендной платы. Собеседник отметил, что у музея «достаточное количество неприятелей», в том числе в заксобрании Петербурга.

Как пишет «Фонтанка», следователи и спецназ ФСБ пришли в музей в связи с расследованием уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений во время взрыва на Кантемировской улице Петербурга в октябре прошлого года.

Напомним, об обысках в здании музея на улице Декабристов в Петербурге стало известно утром в четверг. Помимо следователей в обысках участвовали около пяти-шести вооруженных сотрудников ФСБ в масках. Оперативники вскрывали дверь музея болгаркой. 

«Музей Новороссии» открыли в мае 2015 года. Официально он называется информационно-культурным центром «Мир войны».


14 комментариев

3
Алексей Бесфамильный , 15 сентября 2016 в 12:56
Это понятно.

Все кивают друг на друга.

Но есть и один нюанс - "либералы", в отличие от нуэвороссийцев, не замечены в наемничестве, убийствах и мародерстве и вообще силовых способах решения своих проблем.
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2
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 13:06
тогда - Госдеп !
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0
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 13:59
Просто активисты собирались в культурном центре, ничего такого....
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2
Александр из Винницы , 15 сентября 2016 в 12:59
«Музей Новороссии» открыли в мае 2015 года. Официально он называется информационно-культурным центром «Мир войны»
-------------------------------------------------
А почему бы, по аналогии, не открыть музей Чекатило с названием "Мир любви к детям"
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0
Кот Сибирский , 15 сентября 2016 в 13:42
они думают название музея парадоксальное, а оно пошлое!

а либералы таки да, они управляют всеми силовыми структурами страны.
"На улице Гороховой, ажиотаж
Урицкий (с Вишневским) всё ЧК вооружают!"
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1
Юрий . , 15 сентября 2016 в 13:02
Очевидное-невероятное России.
Никакой "новороссии" нет и не будет, а ее музей, в бывшей культурной столице есть!
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4
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 13:07
я достаю из широких штанин херню непонятного цвета - читайте , завидуйте - я гражданин - государства , которого нету ...
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0
sova sova , 15 сентября 2016 в 13:19
- Хто всрався?
- Невистка!
- Так, ее ж дома не було?!
- А юбка-то - вон она, высЫть!))
Но они не правы. Либералы тут ни при чем. Это снова гад-Обюамка гадит. Его номер с баксами в желтеньких бумажечках не прошел - вот он и бьется в истерике, рассылает задания подчиненным)).
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1
Виктор Отман , 15 сентября 2016 в 13:19
Смешно. Когда они последний раз видели, чтобы силовики хоть что-нибудь сделали "по заказу либералов"?
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0
Mariya Kruglyakova , 15 сентября 2016 в 13:22
То есть представители этого "музея" считают, что нынешняя власть со товарищи способны отрабатывать "заказы"?)))) Как-то совсем непатриотичненько с их стороны делать подобные заявления, на "святое" ведь покушаются)))
Мдаааа, воистину каждый видит лишь то, что в нем самом уже есть...
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1
Viacheslav N , 15 сентября 2016 в 13:31
Мне вот интересно...кому вообще может понадобиться музей какой-то фейковой "нарнии"? У пацанов по ходу мания величия...Почти как у маркина, который заявлял о том, что все только и мечтают о том, чтобы пропиариться на его великом имени
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1
Алекс Ковалев , 15 сентября 2016 в 13:43
Кааанечна!!! Это ж всем известно, ФСБ тем и живет, что выполняет заказы либералов!
Не тормозите, курите дальше, пусть ФСБ (да и Путин лично) станут подстилками ЕС, прислужниками ГосДепа, да и просто "жидо-бандеровской хунтой"!
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0
Александр из Винницы , 15 сентября 2016 в 13:51
Согласно верованиям секты Имперцев Стрелковского толка они уже давно продались Черному властелину
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0
Владимир Горницкий , 15 сентября 2016 в 13:56
По мнению "патриотов" из КП у полковника МВД хранятся деньги, присланные либералам из США на организацию российского "майдана", а по мнению "патриотов" "Новороссии" в СК и ФСБ уже и так заправляют либералы. Непонятно, зачем им тогда майдан организовывать. Нестыковка какая-то у патриотов. Явно недостает им единой руководящей и направляющей силы...
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