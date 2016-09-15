Россия готова оказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) помощь в расследовании кибератак, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит», — цитирует спикера Кремля Интерфакс.

Россия «последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью» и «последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области», добавил Песков.

Ранее в сентябре группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и опубликовала список спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и принимавших запрещенные препараты. Эти сведения удалось получить при взломе системы ADAMS, фиксирующей результаты допинг-тестов спортсменов.

WADA сначала заявила, что кибератака была организована Россией. В Кремле эти обвинения отрицают.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился за помощью в расследовании к российских властям. Министр спорта России Виталий Мутко поддержал это обращение и попросил правоохранительные органы посодействовать в расследовании ситуации со взломом WADA.