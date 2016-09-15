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Новости

68 Кремль согласился помочь WADA в расследовании кибератаки

15.09.2016

Россия готова оказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) помощь в расследовании кибератак, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит», — цитирует спикера Кремля Интерфакс.

Россия «последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью» и «последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области», добавил Песков.

Ранее в сентябре группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и опубликовала список спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и принимавших запрещенные препараты. Эти сведения удалось получить при взломе системы ADAMS, фиксирующей результаты допинг-тестов спортсменов.

WADA сначала заявила, что кибератака была организована Россией. В Кремле эти обвинения отрицают.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился за помощью в расследовании к российских властям. Министр спорта России Виталий Мутко поддержал это обращение и попросил правоохранительные органы посодействовать в расследовании ситуации со взломом WADA.


3 комментария

0
Юрий . , 15 сентября 2016 в 13:45
Шо?! Прям пойдут сдадутся и во всем этой Ваде сознаются?!
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0
Васо Днепровский , 15 сентября 2016 в 13:48
Юрий . , 15 сентября 2016 в 13:45
Шо?! Прям пойдут сдадутся и во всем этой Ваде сознаются?!
---
В каком-нибудь Захолустинске найдут полутрезвого выпускника примата, у которого дома стоит древний пентиум и модем 33.6Кб/сек.

Вот его-то и признают виновным во всем...
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0
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 13:55
У Фелпса точно такой же диагноз, как и у гимнастки Байлз. Это давно известно:
В детстве Майклу поставили диагноз - «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (Аttention deficit hyperactivity disorder, ADHD), именуемый также гиперкинетическим расстройством. Среди симптомов - импульсивность, забывчивость, постоянное чувство надвигающейся катастрофы, а также - внимание! - склонность терпеть поражения, неспособность выполнить поставленную задачу.


-Фелпс, -Бэйлз, -Серена........

Лепота)
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