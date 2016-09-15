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Новости

51 ЕС продлил персональные санкции против России на полгода

15.09.2016 Теги: евросоюз, россия, санкции

Совет Евросоюза продлил персональные санкции против России на полгода. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Под действие санкций, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС, попали 146 человек и 37 компаний из России и Украины. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2017 года.

Решение о продлении санкции было принято еще 7 сентября постпредами стан ЕС. Срок действия нынешних санкций истек 15 сентября. 

В начале июля ЕС в очередной раз продлил экономические секторальные санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2017 года. Ограничительные меры в отношении России, впервые принятые Евросоюзом весной 2014 года, связаны с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

 


4 комментария

2
Доктор Ольга , 15 сентября 2016 в 13:55
Продлил это хорошо. Но было бы лучше, если бы расширил. Чтобы в списки вошли не только чиновники, но и члены их семей...
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-1
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 13:58
А доктор Ольга обвинитель или подсказчик?
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0
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 13:59
Санкции не снимут никогда (с).
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0
Михаил Кащенко , 15 сентября 2016 в 13:58
Санкции, которые были наложены на Россию со стороны Евросоюза и США, не привели и, как мне кажется, и не могли привести к изменению поведения России, которая фактически развязала эту войну на Востоке Украины. А американская политика последних месяцев сводилась к тому, что да, мы понимаем, что минские договоренности фактически не работают, Россия не отвела и не заставила сепаратистов в этом регионе отвести свои войска. Ни та, ни другая сторона не соблюдают условия договора. Россия продолжает говорить, что Киев не выполнил условия о специальном статусе, который должен был быть предоставлен этим республикам, и проведение выборов. Киев вполне разумно, как мне кажется, говорит, что какие могут быть выборы на территории, где не могут конкурировать за власть ни одна украинская партия и где не могут работать журналисты, не могут работать наблюдатели, нету, на самом деле, допуска обозревателей со стороны ОБСЕ? Ситуация продолжает оставаться конфликтной, это зона конфликта — там никаких нормальных гражданских выборов быть не может, пока не прекратятся военные действия на этой территории.
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