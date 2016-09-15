Совет Евросоюза продлил персональные санкции против России на полгода. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Под действие санкций, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС, попали 146 человек и 37 компаний из России и Украины. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2017 года.

Решение о продлении санкции было принято еще 7 сентября постпредами стан ЕС. Срок действия нынешних санкций истек 15 сентября.

В начале июля ЕС в очередной раз продлил экономические секторальные санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2017 года. Ограничительные меры в отношении России, впервые принятые Евросоюзом весной 2014 года, связаны с присоединением Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.