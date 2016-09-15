Онлайн-порнокинотеатр Pornhub предложил Роскомнадзору отказаться от идеи заблокировать сайт в обмен на премиальную учетную запись. С таким предложением администраторы выступили в твиттере.

«Если мы вам, чуваки, дадим Pornhub премиум аккаунт, вы разбаните Pornhub в России», — сказано в твите.

Вскоре Роскомнадзор выступил с ответом с официальнго аккаунта надзорного ведомства в твиттере. «Извините, мы не на рынке, а демография — не товар», — написал представитель ведомства.

@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 15 сентября 2016 г.

Накануне сотрудник пресс-службы Роскомнадзор вступил в твиттер-переписку с активисткой, возмутившейся блокировкой порно-ресурса. На вопрос, какие теперь у нее есть альтернативы, сотрудник ведомств предложил «познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни».

В среду, 14 сентября, Роскомнадзор официально подтвердил, что заблокировал одни из самых популярных бесплатных порносайтов Youporn и Pornhub.