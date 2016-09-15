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1341 Pornhub предложил Роскомнадзору премиум-аккаунт за отмену блокировки
Онлайн-порнокинотеатр Pornhub предложил Роскомнадзору отказаться от идеи заблокировать сайт в обмен на премиальную учетную запись. С таким предложением администраторы выступили в твиттере.
«Если мы вам, чуваки, дадим Pornhub премиум аккаунт, вы разбаните Pornhub в России», — сказано в твите.
Вскоре Роскомнадзор выступил с ответом с официальнго аккаунта надзорного ведомства в твиттере. «Извините, мы не на рынке, а демография — не товар», — написал представитель ведомства.
@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 15 сентября 2016 г.
Накануне сотрудник пресс-службы Роскомнадзор вступил в твиттер-переписку с активисткой, возмутившейся блокировкой порно-ресурса. На вопрос, какие теперь у нее есть альтернативы, сотрудник ведомств предложил «познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни».
В среду, 14 сентября, Роскомнадзор официально подтвердил, что заблокировал одни из самых популярных бесплатных порносайтов Youporn и Pornhub.
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