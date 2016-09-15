Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1341 Pornhub предложил Роскомнадзору премиум-аккаунт за отмену блокировки

15.09.2016 Теги: интернет, роскомнадзор

Онлайн-порнокинотеатр Pornhub предложил Роскомнадзору отказаться от идеи заблокировать сайт в обмен на премиальную учетную запись. С таким предложением администраторы выступили в твиттере.

«Если мы вам, чуваки, дадим Pornhub премиум аккаунт, вы разбаните Pornhub в России», — сказано в твите.

Вскоре Роскомнадзор выступил с ответом с официальнго аккаунта надзорного ведомства в твиттере. «Извините, мы не на рынке, а демография — не товар», — написал представитель ведомства.

Накануне сотрудник пресс-службы Роскомнадзор вступил в твиттер-переписку с активисткой, возмутившейся блокировкой порно-ресурса. На вопрос, какие теперь у нее есть альтернативы, сотрудник ведомств предложил «познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни».

В среду, 14 сентября, Роскомнадзор официально подтвердил, что заблокировал одни из самых популярных бесплатных порносайтов Youporn и Pornhub.


18 комментариев

12
Кот Учёный , 15 сентября 2016 в 14:12
Роскомнадзор попутал демографию с порнографией ?
Ответить 
2
Егор Волков , 15 сентября 2016 в 14:30
Нет, демократию с порнографией - для них это одно и то же!
Ответить 
7
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 14:45
Ненужен порнхаб ,вместо него скрепхаб запустят,н а их видео будут делать тоже самое только с мозгами...
Ответить 
5
Юрий . , 15 сентября 2016 в 14:14
Произвол! Может я хочу смотреть, как не только нас, но и еще кого-то...
Ответить 
-15
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 14:18
Произвол! Может я хочу смотреть, как не только нас, но и еще кого-то...

Укропользователи то каким боком к Роспотребнадзору?
Онанируйте на здоровье)
Ответить 
0
pev Ukrop , 15 сентября 2016 в 15:28
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 14:18
///Укропользователи то каким боком к Роспотребнадзору?Онанируйте на здоровье) ///

Ну так вы-же мастурбируете на новости из Украины! Чем мы хуже? "МыжАдынНарод, какгавриса!" ))) Плюс вам возможность отметится коментом, денежку подзаработать)
Ответить 
10
Ваня Ватный , 15 сентября 2016 в 14:19
"На телевидении - Путин, на радио - Путин, в интернете - тоже Путин. Боюсь уже порно включать"(с) Сергей Шнуров.
Ответить 
2
Dr. Eric Gaijin , 15 сентября 2016 в 14:26
ВАНЯ ВАТНЫЙ , 15 сентября 2016 в 14:19
"На телевидении - Путин, на радио - Путин, в интернете - тоже Путин. Боюсь уже порно включать"(с) Сергей Шнуров.
====
Он во всех категориях выступает? :-)
Ответить 
2
Аня Приморчанка , 15 сентября 2016 в 14:29
Это не просто новость. Это готовая шутка для КВН или Камеди.
Ответить 
4
F IN , 15 сентября 2016 в 14:31
Все прально, жоский ответ! С порнографами как с террористами - никаких переговоров пока аккаунтами весь отдел аккаунтами не обеспечат!
А покуда народ нехай на печатную продукцию переходит. На Онегина, к примеру ;)
Ответить 
4
игорь сорин , 15 сентября 2016 в 14:35
Надо объяснять молодежи, в первую очередь студентам(через соцсети), что настают новые времена. Что по советски-православно будут изживать добрачную половую жизнь. Что строгие вахтерши отныне не пусть в женские общежития и т.д. А девчонкам объяснять то же самое плюс, да-да, запретят те самые кружевные.
Ответить 
3
Дмитрий Мв , 15 сентября 2016 в 14:42
Странно, но все работает. Даже закрывают через ж..., чего уж тут говорить про прочее...
Ответить 
0
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 14:49
Просто Они руками закрывают глаза,попробуйте,реально работает но вот звук еще остаётся.но похоже на то как Павка Корчагин дорогу строил.
Ответить 
2
Dmitry Starostin , 15 сентября 2016 в 14:56
не слышал про такой сайт. зашел на него - работает. что там этот роскомнадзор заблокировал?
Ответить 
5
Олег Славутич , 15 сентября 2016 в 15:06
Судя по предыдущим комментариям, Pornhub заказал РRрекламу Роскомнадзору... )))
Ответить 
-3
F IN , 15 сентября 2016 в 15:16
А он что, нуждается в рекламе? На одной только Новой столько энтузиастов этого дела - куча народу ломанулось проверять работает или уж нет.
Ответить 
1
Martin Fierro , 15 сентября 2016 в 15:31
И правильно сделал РосКомНадзор, что заблокировал... Импортзамещение куда важнее -нужно защищать отечественного производителя, у которого в руках вся технологически-производственная цепочка и может успешно конкурировать с зарубежными производителями.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

15 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама