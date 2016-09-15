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Новости

1197 В Бердске напали на кандидата «Парнас»

15.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, парнас

В Бердске неизвестные мужчины в гражданской одежде побили и выгнали кандидата в депутаты Госдумы от партии «Парнас» Егора Савина из местного интерната для ветеранов. 

Кандидат пришел в Дом ветеранов труда имени Калинина, чтобы оставить объявление о встрече с избирателями, которая назначена на пятницу, 16 сентября. По словам Савина, в учреждении, где находится избирательный участок, были расклеены листовки единоросса Александра Карелина — соперника Савина по Искитимскому одномандатному округу (№137). Савин решил пожаловаться в местную избирательную комиссию (в здании Дома ветеранов) на агитацию на избирательном участке: законом это запрещено. 

«Я сделал избирательной комиссии замечание: уберите агитацию на территории избирательного участка, несколько листовок они сняли, — рассказал Савин. — Подошла охрана, начала возмущаться. Вызвали полицию. Пока я ждал полицию, ко мне подошли двое в гражданской одежде и темных очках, и стали меня бить. Один ударил в живот и начал хватать за пальцы и пытаться их выломать. Один палец у меня ушиблен. Полицию мы не дождались, они скрутили меня и вывели с территории, а охранник в это время катил мой велик. Один из мужчин взял его и кинул — сломалась тормозная ручка. Они мне сказали: “Ну все, после выборов жди. Довыпендривался”». 

Савин сообщил, что снял ушиб и подал заявление в полицию, сейчас полицейские работают в Доме ветеранов. Завтрашнюю встречу Савин отменять не стал.

Напомним, ранее управление МВД по Новосибирской области обвинило руководителя областного отделения «Парнас» Егора Савина в пропаганде нацистской атрибутики или символики (статья 20.3 КоАП). По словам Савина, он гулял во дворе с детьми, когда к нему к нему подошли пятеро в штатском в сопровождении участкового и двух понятых. Участковый показал Савину распечатку якобы с его аккаунта в «ВКонтакте». Как рассказал ранее Савин, эта страница являетс\ фейковой и не имеет к нему отношения.


3 комментария

-4
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 14:45
А камер там нет? И ушиб чего он снял? Пальца?
Как не поймет Парнас, что народ их не любит, пусть меняют повестку, модет что то тогда,а пока, народ не любит.
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1
kirill malinov , 15 сентября 2016 в 15:02
Народ не любит, когда лидеров Парнаса расстреливают на мосту у Кремля. Народ много ещё что не любит. продажных троллей, например.
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0
Константин Олегович Бутенко , 15 сентября 2016 в 15:38
"...В Бердске неизвестные мужчины в гражданской одежде побили и выгнали кандидата в депутаты Госдумы..." Неизвестные уже давно известны. По крайней мере как социальная группа.
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Автор

Анна Байдакова

корреспондент

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