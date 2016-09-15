Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала подать в отставку в случае, если «провалит» предстоящие парламентские выборы. Об этом она заявила на презентации Информцентра ЦИК, передает Интерфакс.

«Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но у меня нет пораженческих настроений, потому что я уверена, что за эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, сколько за несколько лет не удавалось сдвинуть», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК заверила, что за ней «не заржавеет», и напомнила, что «не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям».

По ее словам, никто из ее близких не собирается переезжать заграницу, а планируют жить в России.

«Это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально», — добавила глава Центризбиркома.

Как отмечает агентство, после этих слов Памфилова извинилась и покинула зал.

Ранее Памфилова уже говорила о том, что готова подать в отставку, если у нее не получится провести «нормальные» выборы . Оценивать результат ее работы, по словам главы ЦИК, будет она сама, общественное мнение и власть.

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября 2016 года. Всего в Госдуму седьмого созыва войдут 450 парламентариев. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам.