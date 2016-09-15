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Новости

422 Глава Центризбиркома пообещала подать в отставку в случае «провала» выборов

15.09.2016 Теги: выборы2016, памфилова, цик

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала подать в отставку в случае, если «провалит» предстоящие парламентские выборы. Об этом она заявила на презентации Информцентра ЦИК, передает Интерфакс.

«Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но у меня нет пораженческих настроений, потому что я уверена, что за эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, сколько за несколько лет не удавалось сдвинуть», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК заверила, что за ней «не заржавеет», и напомнила, что «не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям».

По ее словам, никто из ее близких не собирается переезжать заграницу, а планируют жить в России.

«Это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально», — добавила глава Центризбиркома.

Как отмечает агентство, после этих слов Памфилова извинилась и покинула зал.

Ранее Памфилова уже говорила о том, что готова подать в отставку, если у нее не получится провести «нормальные» выборы . Оценивать результат ее работы, по словам главы ЦИК, будет она сама, общественное мнение и власть.

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября 2016 года. Всего в Госдуму седьмого созыва войдут 450 парламентариев. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам.


6 комментариев

4
Вадим Нестеровский , 15 сентября 2016 в 15:08
Вот только термин "провал выборов" у Памфиловой и у высшего руководства РФ, сплошь принадлежащего к ПЖиВ, вполне могут иметь абсолютно разный смысл...
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1
Анатолий Тарасов , 15 сентября 2016 в 15:16
Да, что подразузумевается под провалом?? Массовые фальсификации или низкий процент ПЖиВ. Прямопротивоположные задачи.
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3
Юрий . , 15 сентября 2016 в 15:20
Ее отставка, после рассадки на Охотном ряду, верных путину и партии 450-ти человек со стеклянными глазами и бетонными мозгами, уже никакой роли не сыграет.
Иди себе Эллочка с Богом, иди болезная, к 2018-му мы еще одну такую же найдем.
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0
Дмитрий Мв , 15 сентября 2016 в 15:23
А что такое провал выборов? Массовая неявка электората, существенные подтасовки или ненабор 146%? Как-то непонятно...
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0
Konst Konst , 15 сентября 2016 в 15:38
«Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но у меня нет пораженческих настроений, потому что я уверена, что за эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, сколько за несколько лет не удавалось сдвинуть», — сказала Памфилова.

Что делали на износ и что сдвинули?
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 15:56
"Это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально". Нормы, вообще-то у всех разные. И вообще, чойто всего только "нормально", а почему не "отлично" или, хотя бы "хорошо"?
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