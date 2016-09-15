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Новости

144 Глава Федерации тяжелой атлетики подал в отставку

15.09.2016 Теги: допинг, скандал, спорт

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов подал в отставку, передает ТАСС. Исполняющим обязанности назначен вице-президент федерации Максим Агапитов.

«Причина? Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал», — цитирует его агентство.

Напомним, в конце июля Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила сборную России от участия в Олимпиаде в Рио из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробах пятерых российских тяжелоатлетов (Натальи Заболотной, Светланы Цакураевой и Александра Иванова и Андрея Деманова), взятых на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, обнаружили наличие запрещенного вещества.

В июне IWF заявила, что отстранит на год Федерацию тяжелой атлетики России в случае обнаружения трех и более положительных результатов по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.


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