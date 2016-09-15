Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина лишили автомобилей сопровождения, в настоящее время он передвигается без них, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к СК.

«У Бастрыкина уже убрали "разгонную" ЦСН БДД МВД. Это два автомобиля Mercedes Центра спецназначения в области обеспечения безопасности дорожного движения, которые перемещались перед автомобилем главы СКР Audi А8 Long», — рассказал собеседник издания.

В настоящее время возможность замены главы ведомства действительно решается, пишет Forbes. На его место рассматривают несколько кандидатур. Среди них был начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко, однако сейчас такое назначение менее вероятно, говорит другой источник издания.

Еще одним возможным руководителем СК считается генерал-майор юстиции Игорь Краснов, расследовавших дел об убийстве Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова и неонацистской группировки БОРН, а также дела об убийстве Бориса Немцова. В мае минувшего года Краснов возглавил новое подразделение Следственного комитета. Тогда источники утверждали, что он «пошел на повышение».

На место Бастрыкина рассматривался также действующий губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Накануне РБК и «Преступная Россия» сообщали, что рассматривается возможность отставки Бастрыкина. Днем в среду стало известно, что в отставку подаст пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин.