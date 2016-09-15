Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего главу таможни аэропорта Внуково Юрия Шебуняева, передает ТАСС.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказала агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Татьяна Морозова.

По ее словам, в июле Шебуняев скрылся в неизвестном направлении, позднее прислал в таможенную службу рапорт об увольнении.

В мае по уголовному делу о контрабанде товаров из Турции арестован замначальника таможни Внуково Вячеслав Лацких.

Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны сотрудники Внуковской таможни Михаил Фаст, Алексей Плитин и Игорь Кудряшов.

Еще одного фигуранта дела — начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова — объявили в розыск.

По версии следствия, Курзенков с другими сотрудниками организовал канал по незаконному ввозу через «зеленый коридор» аэропорта Внуково партий товаров, предназначенных для продажи на российском рынке. Сотрудники таможни позволили 12 пассажирам рейса Стамбул-Москва незаконно ввезти в страну товары турецкого производства на сумму в несколько миллионов рублей.