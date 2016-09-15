Новости
286 СК объявил в розыск бывшего главу таможни Внуково по делу о ввозе санкционных товаров
Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего главу таможни аэропорта Внуково Юрия Шебуняева, передает ТАСС.
«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказала агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Татьяна Морозова.
По ее словам, в июле Шебуняев скрылся в неизвестном направлении, позднее прислал в таможенную службу рапорт об увольнении.
В мае по уголовному делу о контрабанде товаров из Турции арестован замначальника таможни Внуково Вячеслав Лацких.
Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны сотрудники Внуковской таможни Михаил Фаст, Алексей Плитин и Игорь Кудряшов.
Еще одного фигуранта дела — начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова — объявили в розыск.
По версии следствия, Курзенков с другими сотрудниками организовал канал по незаконному ввозу через «зеленый коридор» аэропорта Внуково партий товаров, предназначенных для продажи на российском рынке. Сотрудники таможни позволили 12 пассажирам рейса Стамбул-Москва незаконно ввезти в страну товары турецкого производства на сумму в несколько миллионов рублей.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Запакетировали
ЕС продлил персональные санкции против России на полгода
Мутко призвал российских правоохранителей помочь WADA
Денег снова нет
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)2253
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3908
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2674
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1677
-
Москва. День города: благоустройство и кино6889
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5159
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
дак хотя бы потому что "Бук" это не пирожок с картошкой и просто так...
Пять рецептов спасения российской экономики
Об организации бизнеса простой работяга не должен думать__ Настоящий...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»157924
Полковника нашли в «капусте»117952
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»97363
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
3 комментария