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Новости

286 СК объявил в розыск бывшего главу таможни Внуково по делу о ввозе санкционных товаров

15.09.2016 Теги: внуково, контрабанда, розыск, следственный комитет

Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего главу таможни аэропорта Внуково Юрия Шебуняева, передает ТАСС.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказала агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Татьяна Морозова.

По ее словам, в июле Шебуняев скрылся в неизвестном направлении, позднее прислал в таможенную службу рапорт об увольнении.

В мае по уголовному делу о контрабанде товаров из Турции арестован замначальника таможни Внуково Вячеслав Лацких. 

Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны сотрудники Внуковской таможни Михаил Фаст, Алексей Плитин и Игорь Кудряшов.

Еще одного фигуранта дела — начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова — объявили в розыск.

По версии следствия, Курзенков с другими сотрудниками организовал канал по незаконному ввозу через «зеленый коридор» аэропорта Внуково партий товаров, предназначенных для продажи на российском рынке. Сотрудники таможни позволили 12 пассажирам рейса Стамбул-Москва незаконно ввезти в страну товары турецкого производства на сумму в несколько миллионов рублей.


3 комментария

0
Сергей Булавский , 15 сентября 2016 в 16:39
Ни хрена себе ! "Зелёный коридор " - уже преступление? Не зря Европа в ужасе!
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0
Галина Ковалева , 15 сентября 2016 в 17:36
Преступление - это использовать "Зелёный коридор " для провоза запрещенных грузов. Он Зелёный не потому что можно без досмотра провезти что угодно, а потому, что тебя не проверяют, т.к. верят, что ничего запрещенного ты не везешь.
Но могут и проверить, если заподозрят
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0
Гошан Оттуда , 15 сентября 2016 в 17:56
Помидоры в рюкзаке за спиной?! Продолжительный кашель Лаврова...
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