В Сургуте без разрешения был установлен бюст Иосифа Сталина рядом с местом, где должен находиться монумент репрессированным, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления информационной политики администрации Сургута Екатерину Швидкую.

На мемориал в настоящее время собираются народные средства. Ura.ru отмечает, что памятник поставили буквально в нескольких метрах от планируемого места установки монумента спецпереселенцам.

Собеседница ТАСС отметила, что памятник советскому вождю установили незаконно. В настоящее время у памятника работает муниципальный контроль. «Скорее всего, будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, то строение снесут», — добавила Швидкая.

Инициативная группа общественников обратилась в муниципальный контроль с заявлением об установке памятника ранее в маке. Из-за протестов сургутчан было решено после думских выборов созвать общественный совет, на котором решать, ставить ли памятник.

В итоге инициативная группа созвала собственный общественный совет, на котором было решено поставить памятник без уведомления городских властей. Инициатор установки Денис Ханьжин заявил, что «если суд примет решение о том, что установка незаконна, мы пойдем в вышестоящие инстанции».