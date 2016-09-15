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Новости

1324 В Сургуте установили памятник Сталину

15.09.2016 Теги: репрессии, сталин

В Сургуте без разрешения был установлен бюст Иосифа Сталина рядом с местом, где должен находиться монумент репрессированным, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления информационной политики администрации Сургута Екатерину Швидкую.

На мемориал в настоящее время собираются народные средства. Ura.ru отмечает, что памятник поставили буквально в нескольких метрах от планируемого места установки монумента спецпереселенцам.

Собеседница ТАСС отметила, что памятник советскому вождю установили незаконно. В настоящее время у памятника работает муниципальный контроль. «Скорее всего, будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, то строение снесут», — добавила Швидкая.

Инициативная группа общественников обратилась в муниципальный контроль с заявлением об установке памятника ранее в маке. Из-за протестов сургутчан было решено после думских выборов созвать общественный совет, на котором решать, ставить ли памятник.

В итоге инициативная группа созвала собственный общественный совет, на котором было решено поставить памятник без уведомления городских властей. Инициатор установки Денис Ханьжин заявил, что «если суд примет решение о том, что установка незаконна, мы пойдем в вышестоящие инстанции».


32 комментария

7
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 16:31
согласно известной справке КГБ - с 1935 по 1941 годы НКВД арестовало около 20 миллионов человек , 7 миллионов было расстреляно ... этот народ непобедим - его можно втоптать в дерьмо - а он будет целовать сапог ,- его втоптавший ...
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-13
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 16:35
У каждого своя оценка разных исторических личностей, вам не понять памятника (хотя, судя по фото там бюст), а нам не понятны герои Крут и Бродов.
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2
Сергей Булавский , 15 сентября 2016 в 16:36
Да... Дожили.
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-6
Бен Джойс , 15 сентября 2016 в 16:40
Представьте, скоро и Ленина похоронят, точно...
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0
Володя Морозов , 15 сентября 2016 в 16:48
он нас всех перележит
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2
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 16:48
Как так, столько лет солили-мариновали, а никто даже кусочка не попробует. Несправедливо это, тело Ленина - нородное богатство, надо его нарезать и раздать коммунистам, говорят, ежели съешь у героя почку али ляшки кусок, и сам обретешь силы нечеловеческие. Ну, по крайней мере у папуасов так.
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 16:54
Фотий , Ленин несъедобный .... его сто лет формалином пропитывали ....подметка сапога Сталина - и та вкуснее будет ....
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 16:56
Т-ссс.
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 17:01
понял ... пусть едят ....
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-10
Гегелевский Диамант , 15 сентября 2016 в 16:49
Да там не совсем памятник, поскромнее...
Но начинание хорошее.
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1
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 16:59
А это не начинание, это финиш.
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3
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 17:01
а это не финиш - это полный песец ....
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2
Доктор Ольга , 15 сентября 2016 в 17:04
А тот, кто пишет про хорошее начинание, элементарный (самоцензура)...
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 17:12
мудак ? ( это слово НЕ входит в перечень запрещенных Роскомнадзором . И я не утверждаю , а так , вроде спрашиваю ....) .
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1
Доктор Ольга , 15 сентября 2016 в 17:21
Я написала про собственную цензуру, а не цензуру Роскомнадзора.
А Вы недалеки от истины...
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 17:29
я понял , понял ... это я добавил не для Вас , а для САЗ ( чета в рифму заговорил ... пора прекращать общаться с троллями ....).
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 17:06
Дак это я уже на воду дую: а вдруг и зверушка уже запрещена у нас-то, в эреф.
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1
Dr. Eric Gaijin , 15 сентября 2016 в 16:46
обратилась в муниципальный контроль с заявлением об установке памятника ранее в маке
=======
Сургутчане, чё вы там курите?:-) ну ежели ,,в маке,, тады ой :-):-):-)
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 17:15
Ну, тут похоже, ранее, в маке, им бюстик свитога Сталина ставить не разрешили, вот они его в конопле и установили.
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4
Алексей Неважно(Киев) , 15 сентября 2016 в 16:49
Что за народ,так любящий собственных убийц и тиранов?
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 16:58
.....выпряг народ лошадей и купчину - с криком "Ура!" по дороге помчал .... кажется трудно отрадней картину нарисовать , генерал ?! (Некрасов)
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0
В П , 15 сентября 2016 в 17:01
Кучка властных ублюдков на хлебных должностях решила поставить памятник людоеду, при чем здесь народ?
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3
Mariya Kruglyakova , 15 сентября 2016 в 16:54
Не понимаю... нравятся тебе людоеды, ладно, пусть, твое личное дело, мало ли у кого какие бзики, но зачем ставить памятник людоеду? Зачем, кому нужно это демонстративное проявление своего раболепия?
Почему с таким завидным упорством пропагандируется нравственное извращение?
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1
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 16:59
будьте осторожней , Мария - сейчас по законам жанра должен появиться грозный САЗ и предупредить Вас - что "людоедом" можно называть (Сталина) - только по решению суда !
От модератора: Убийцей - "только по решению суда". А людоед - личное оценочное мнение. Так что не надо на САЗа вешать тех собак, что на него не вешаются)).
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0
Hasan Salim , 15 сентября 2016 в 17:01
В Сургуте без разрешения был установлен бюст Иосифа Сталина рядом с местом, где должен находиться монумент репрессированным
-
С участием Садулаева.

Надо было установит с верху монумента репрессированным.
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2
dimitry europeisky , 15 сентября 2016 в 17:16
Многочисленные родственники( коих миллионы по россии) людей сгнивших от сифилиса и туберкулеза,умеревших от голода,холода,автоматной очереди ВОхры или от заточки урки в сталинских лагерях смерти- ПРИГЛАШАЮТСЯ с цветами.Или,все же с ломами и кувалдами?А,люди?
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 17:26
с цветами ... у русского народа - за исключением ну там четырнадцати процентов отщепенцев - отсутствует чувство собственного достоинства .... женщин - потерявших детей в Беслане может прессовать полиция - а "народ" спокойно смотрит на это по телику ....
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0
Гошан Оттуда , 15 сентября 2016 в 17:31
Это, видимо, Денис Ханжин решил пробежать недолго впереди паровоза и ( по Шендеровичу) ягодицами постараться указывать направление движения...
А если серьёзно- взять и снести это изделие не дожидаясь никакого решения суда...
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0
Виктор Тарасов , 15 сентября 2016 в 17:45
Это сделали , по всей видимости те, кто жировал на заключённых .
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0
Кот Учёный , 15 сентября 2016 в 18:00
Сделали "внуки" блохиных, ежовых, абакумовых, берия и прочей сталинской "нечисти".
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0
Alex M. , 15 сентября 2016 в 17:51
И все, кто мечтает о Сталине, думают, что окажутся на "правильной" стороне колючей проволоки. Ничему таких история не учит.
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0
Кот Учёный , 15 сентября 2016 в 17:58
Надеюсь слепили из глины или пластилина - чтобы проще было "безвозвратно демонтировать" ?
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