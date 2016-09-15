В отношении директора сгоревшей в Москве типографии «Печатный экспресс» Сергея Москвина открыли новое уголовное дело, передает ТАСС.

«В отношении директора московской типографии, где при пожаре погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Во вторник, 13 сентября, следователи задержали главного инженера типографии Антона Яцкова. Ранее Москвин прибыл к следователям с повинной.

Напомним, утром 27 августа на складе в Алтуфьево произошел пожар. Жертвами пожара стали 17 человек. Как выяснилось в ходе проверки, у десяти погибших женщин — уроженок Киргизии — не было столичной регистрации, а на территории складского комплекса самовольно возведены 11 самостроев, в одном из которых и произошло возгорание.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». В качестве основной версии следствие рассматривает короткое замыкание в лампе на первом этаже.