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Новости

323 Суд заочно арестовал бывшего главу «Вымпелкома» Слободина

15.09.2016 Теги: арест, суды

Сыктывкарский суд заочно арестовал бывшего главу «Вымпелкома» и топ-менеджера компании «Т Плюс» Михаила Слободина, передает ТАСС.

«Как только местонахождение Слободина будет установлено, он будет задержан и помещен под арест на два месяца», — рассказал помощник председателя горсуда Иван Лодыгин.

В минувший понедельник, 12 сентября, гендиректора ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика обвинили в даче взятки в особо крупном размере бывшему руководству республики Коми. 

Ранее бывшего главу «Вымпелкома» объявили в розыск. Сам Слободин заявил, что находится во Франции в командировке, но планирует вернуться в Россию и дать показания Следственному комитету. 

Как считает следствие, бизнесмены с 2007 по 2014 годы давали взятку местным руководящим органам за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы. Фигуранты дела действовали в интересах ЗАО КЭС (которое в 2015 году было реорганизовано в ПАО «Т Плюс») и аффилированных с ним организаций.


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