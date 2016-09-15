Новости
403 Бывшего главу «Вымпелкома» объявили в международный розыск
Бывшего генерального директора «Билайна» и топ-менеджера компании «Т Плюс» Михаила Слободина объявили в международный розыск, передает Интерфакс.
Ранее в четверг стало изестно, что Сыктывкарский суд заочно арестовал Слободина. Его обвиняют по статье 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
В минувший понедельник, 12 сентября, гендиректора ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика обвинили в даче взятки в особо крупном размере бывшему руководству республики Коми.
Ранее бывшего главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск. Сам Слободин заявил, что находится во Франции в командировке, но планирует вернуться в Россию и дать показания Следственному комитету.
Как считает следствие, бизнесмены с 2007 по 2014 годы давали взятку местным руководящим органам за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы. Фигуранты дела действовали в интересах ЗАО КЭС (которое в 2015 году было реорганизовано в ПАО «Т Плюс») и аффилированных с ним организаций.
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
Бастрыкина лишили автомобилей сопровождения
В Сургуте установили памятник Сталину
Денег снова нет
33 миллиарда полковника Захарченко: откуда деньги? Да все оттуда же
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)2332
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3960
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2701
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1686
-
Москва. День города: благоустройство и кино6902
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5161
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
ДМИТРИЙ КУЗЬМИН: 1) ...получаем второй катет - радиус окружности в...
Пять рецептов спасения российской экономики
Для ЮРИЙ НИКОЛЬСКИЙ , 15 сентября 2016 в 09:08 ===И с этого...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
В процессе исторического познания мы изучаем прошлое не ради самого...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»162747
Полковника нашли в «капусте»118202
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»97833
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
4 комментария