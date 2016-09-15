Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

403 Бывшего главу «Вымпелкома» объявили в международный розыск

15.09.2016 Теги: розыск, суды

Бывшего генерального директора «Билайна» и топ-менеджера компании «Т Плюс» Михаила Слободина объявили в международный розыск, передает Интерфакс.

Ранее в четверг стало изестно, что Сыктывкарский суд заочно арестовал Слободина. Его обвиняют по статье 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

В минувший понедельник, 12 сентября, гендиректора ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика обвинили в даче взятки в особо крупном размере бывшему руководству республики Коми. 

Ранее бывшего главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск. Сам Слободин заявил, что находится во Франции в командировке, но планирует вернуться в Россию и дать показания Следственному комитету. 

Как считает следствие, бизнесмены с 2007 по 2014 годы давали взятку местным руководящим органам за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы. Фигуранты дела действовали в интересах ЗАО КЭС (которое в 2015 году было реорганизовано в ПАО «Т Плюс») и аффилированных с ним организаций.


4 комментария

0
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 18:32
а руководство Коми уже взяли, или они откупились этой взяткой?
Ответить 
0
Коля Ишаков , 15 сентября 2016 в 18:32
В подобных случаях в Туркмении действуют гораздо эффективнее, там никого в розыск не объявляют, там просто сажают в тюрьму мам, бабушек с дедушками, детей и внуков, как правило разыскиваемый сам приходит через пару дней....
Уверен на Новой найдутся люди которые поддержат действия туркменских властей...
Ответить 
0
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 18:40
Ну Коля Вам виднее, вы же там в школу ходили...
Ответить 
0
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 18:48
а жевачку "сакгыч" и шампунь "золотая рыбка" помните...)))
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

15 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама