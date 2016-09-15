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Новости

3094 Тимакова: дача за 30 млрд рублей не принадлежит Медведеву

15.09.2016 Теги: медведев, фбк

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что найденный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) дом в Плесе Ивановской области не принадлежит главе правительства.

Она отметила, что те объекты, где Медведев «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

«Названные объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда», — сказала Тимакова телеканалу «Дождь». 

Ранее ФБК рассказал о предполагаемой даче премьер-министра Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области. 

По словам основателя ФБК Алексея Навального, дача построена на деньги благотворительного фонда «Дар». После учреждения организации предприниматели Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 миллиарда в уставной фонд «Дара». Позднее, отмечает ФБК, «Дар» начал «строить несколько странных закрытых объектов и этот в том числе».

Руководителем наблюдательного совета «Дара», утверждает Навальный, был однокурсник Медведева Илья Елисеев.

По оценкам ФБК, площадь резиденции составляет 80 гектаров, территория огорожена шестиметровым забором. В частности, там расположены три вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи, подземные сооружения, два гостевых дома, а также усадьба «Миловка» 1775 года.

На принадлежность дачи премьер-министру, отмечает Навальный, указывают геотеги из инстаграма Медведева. ФБК пишет, что территория резиденции принадлежит некоммерческому Фонду по сохранению историко-культурного наследия. Таким образом, дача не находится в собственности Медведева.


8 комментариев

2
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 19:18
дача стоимостью 30 МИЛЛИАРДОВ построена на деньги ... благотворительного фонда ! - чудны дела твои , Господи ! ( для многодетных семей у фонда средств не нашлось ....) ....
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1
ашим .н , 15 сентября 2016 в 19:29
Люди благо творят.Понимаете-благо.А вы всё о деньгах.Тем более,что денег нет.
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0
Фотий Ту , 15 сентября 2016 в 19:40
Теперь Дмитрий Анатолич на этой историко-культурной недимонной даче просто обязан подаренную ему президентом картину "В цеху я" повесить. Ну, чтобы было еще более историко-культурно.
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1
Alex Koller , 15 сентября 2016 в 19:40
Слава благотворительным фондам, украшающим жалкое существование премьера - пролетария.
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0
tchistiakov boris , 15 сентября 2016 в 19:48
ну вот, а говорили "непотопляемый" ...
(и правда что - говно на высоких каблуках таки всплыло )
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0
Grahor Rootless , 15 сентября 2016 в 19:53
Ей-боги, сегодня просто доведут меня эти новости.
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 19:55
необходимо дринкнуть ...
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