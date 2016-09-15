Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что найденный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) дом в Плесе Ивановской области не принадлежит главе правительства.

Она отметила, что те объекты, где Медведев «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

«Названные объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда», — сказала Тимакова телеканалу «Дождь».

Ранее ФБК рассказал о предполагаемой даче премьер-министра Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области.

По словам основателя ФБК Алексея Навального, дача построена на деньги благотворительного фонда «Дар». После учреждения организации предприниматели Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 миллиарда в уставной фонд «Дара». Позднее, отмечает ФБК, «Дар» начал «строить несколько странных закрытых объектов и этот в том числе».

Руководителем наблюдательного совета «Дара», утверждает Навальный, был однокурсник Медведева Илья Елисеев.

По оценкам ФБК, площадь резиденции составляет 80 гектаров, территория огорожена шестиметровым забором. В частности, там расположены три вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи, подземные сооружения, два гостевых дома, а также усадьба «Миловка» 1775 года.

На принадлежность дачи премьер-министру, отмечает Навальный, указывают геотеги из инстаграма Медведева. ФБК пишет, что территория резиденции принадлежит некоммерческому Фонду по сохранению историко-культурного наследия. Таким образом, дача не находится в собственности Медведева.