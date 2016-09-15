В Москве протестующие перекрыли движение на Тверской улице, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на очевидцев.

В акции участвуют 14 человек. Они развернули плакат «Верните украденное соцжилье по распоряжению правительства Москвы».

По оценкам очевидцев, полицейские задержали четырех человек.