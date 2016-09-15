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Новости

695 В Петербурге за агитацию задержали кандидатов от «Парнаса»

15.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, депутаты, задержания, парнас, петербург

В Санкт-Петербурге задержали двух кандидатов в Госдуму от партии «Парнас» Андрея Пивоварова и Льва Дмитриева, а также кандидата в заксобрание Василия Кунина. 

«Ещё вчера наши агитаторы в Кировском районе подверглись атаке. Пришли какие-то чиновники, стали на них ругаться, угрожать, потом вызвали полицию и двоих задержали. Когда я приехал в отделение, меня к ним не пустили. Сегодня снова поступили жалобы от наших агитаторов. Я, Лев Дмитриев и Василий Кунин выехали на место. 

Появились трое мужчин, которые не стали представляться. Они заявили, что наши действия незаконны. В газете от 8 сентября были опубликованы результаты социологического исследования. Якобы распространяя эту газету, мы нарушаем закон. Газета была выпущена задолго до запрета на распространение социологических опросов. Никакого решения суда, горизбиркома на запрет нет. Все что есть — это личное мнение зам главы администрации Кировского района или кого-то выше.

Я представился и попросил не мешать проводить законную агитационное мероприятие. На них это не возымело действия. Я вызвал на них полицию, они — на меня. Когда она подъехала, я попросил задержать этих людей, так как они мешают моей агитации. Полиция в ответ задержала меня. Я поехал в отделение за раздачу газет», — рассказал «Новой газете» Пивоваров.

На Пивоварова, Дмитриева и Кунина составили протоколы об административном правонарушении по статье 5.5 «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов». В свою очередь Пивоваров написал встречное заявление о противоправных действиях неизвестных и бездействии полиции. 

«Я думаю, причиной стало то, что на первой странице газеты размещена большая карикатура на человека, похожего на Полтавченко (губернатора Санкт-Петербурга, — ред.). Это месть за нашу позицию по стадиону «Зенит-арена» и мосту имени Ахмата Кадырова», — заключил Пивоваров.

Он добавил, что в пятницу, 16 сентября, партия продолжит агитацию, причем агитировать будут сами кандидаты.


3 комментария

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Александр Бердников , 15 сентября 2016 в 21:38
Вообще-то первое правило во всех странах --- не спорь с полицейским. Сперва подчинись его требованиям, а потом уже оспаривай незаконность его действий в суде. (Да, суд у нас ещё тот. Но ведь полиция ещё более та, не так ли?)

Это примерно как в самолёте: если командир приказывает сесть (или лечь, или засунуть палец в задницу), надо выполнить, а не выяснять, зачем и почему. А потом, после посадки (самолёта), можно выяснять, зачем это было надо, правильно ли это было надо, и законно ли это было надо.

По-моему, где-то так.

(А если "Парнасу" для раскрутки нужны скандалы, то это уже их решение и их ответственность за результат.)
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Александр Бердников , 15 сентября 2016 в 21:48
"Пришли какие-то чиновники, стали на них ругаться, угрожать, потом вызвали полицию и двоих задержали. "

Мне не кажется, что это называется "атакой". Атака --- это нодовцы с битами, энтеовцы с дерьмом, "ночные волки" с цепями, ряженые казаки снагайками, хоругвеносцы с хоругвями, анонимные алкоголики с бутылками ...

Кроме того, мне тоже кажется, что в данном конкретном случае "Парнас" нарушил закон (вопрос о законности этого закона --- дело отдельное). Запрещено распространять данные соц. опросов. Давность распространяемых соц. опросов не имеет отношения к делу. Давность печати распространяемого текста, содержащего результаты соц. опроса, тоже не имеет отношение к делу. Имеет значение только делаете вы это до 8-го сентября 2016 или после. Всё остальное --- казуистика и демагогия. Imho.

Кроме того, "Парнас" должен прекрасно знать, что он не великолепная четвёрка" (ПЖиВ, ЛДПР, СР, КПРФ), и любое сомнение трактуется против него, только дай повод. Зачем же подавать повод, если не ради сознательного скандала?
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Сергей Булавский , 15 сентября 2016 в 21:57
НОДовцы с битами и "Ночные волки"- это уже не атака, а фашизм и гражданская война (у любой биты два конца - один из "ночных волков", помнится, так после атаки и успокоился - на кладбище). Полиция, используемая против оппозиции НА ВЫБОРАХ - это позор и беда для государства. Скоро как раз будет столетие Февральской революции, в ходе которой сотни питерских полицейских погибли от рук благодарных за такие вот точно подвиги сограждан. История ничему не учит - только сурово наказывает...
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