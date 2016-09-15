В Санкт-Петербурге задержали двух кандидатов в Госдуму от партии «Парнас» Андрея Пивоварова и Льва Дмитриева, а также кандидата в заксобрание Василия Кунина.

«Ещё вчера наши агитаторы в Кировском районе подверглись атаке. Пришли какие-то чиновники, стали на них ругаться, угрожать, потом вызвали полицию и двоих задержали. Когда я приехал в отделение, меня к ним не пустили. Сегодня снова поступили жалобы от наших агитаторов. Я, Лев Дмитриев и Василий Кунин выехали на место.

Появились трое мужчин, которые не стали представляться. Они заявили, что наши действия незаконны. В газете от 8 сентября были опубликованы результаты социологического исследования. Якобы распространяя эту газету, мы нарушаем закон. Газета была выпущена задолго до запрета на распространение социологических опросов. Никакого решения суда, горизбиркома на запрет нет. Все что есть — это личное мнение зам главы администрации Кировского района или кого-то выше.

Я представился и попросил не мешать проводить законную агитационное мероприятие. На них это не возымело действия. Я вызвал на них полицию, они — на меня. Когда она подъехала, я попросил задержать этих людей, так как они мешают моей агитации. Полиция в ответ задержала меня. Я поехал в отделение за раздачу газет», — рассказал «Новой газете» Пивоваров.

На Пивоварова, Дмитриева и Кунина составили протоколы об административном правонарушении по статье 5.5 «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов». В свою очередь Пивоваров написал встречное заявление о противоправных действиях неизвестных и бездействии полиции.



«Я думаю, причиной стало то, что на первой странице газеты размещена большая карикатура на человека, похожего на Полтавченко (губернатора Санкт-Петербурга, — ред.). Это месть за нашу позицию по стадиону «Зенит-арена» и мосту имени Ахмата Кадырова», — заключил Пивоваров.

Он добавил, что в пятницу, 16 сентября, партия продолжит агитацию, причем агитировать будут сами кандидаты.