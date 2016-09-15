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Новости

492 Госдеп рассказал о нарушении перемирия в Сирии

15.09.2016 Теги: перемирие, россия, сирия, сша

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что договоренности России и США о перемирии выполняются не в полном объеме, передает Reuters.

«Безусловно, и США, и Россия должны сделать все возможное, чтобы оказать дальнейшее давление или влияние на стороны режима прекращения враждебных действий, чтобы сократить число этих инцидентов», — говорит Марк Тонер.

По его словам, гуманитарная помощь, предусмотренная государствами, до сих пор не поступила пострадавшим жителям. 

При этом официальный представитель Пентагона Питер Кук рассказал, что сирийская армия начала отступать от дороги Кастелло, по которой должен пройти гумконвой ООН.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимира Савченко, боевики в Сирии пока не отвели войска от дороги Кастелло.

«В настоящее время, по данным объективного контроля, не наблюдается синхронного (с правительственными войсками) отвода вооружения со стороны боевиков», — цитирует Савченко РИА Новости.

Накануне главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров договорились продлить режим прекращения огня в Сирии еще на 48 часов. 

Лавров и Керри подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.


5 комментариев

-1
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 22:41
Как я понял, наши отвечают за правительственные войска, а Американцы за боевиков???
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1
Доктор Ольга , 15 сентября 2016 в 22:46
Нет. Наши, как всегда, не за что не отвечают....
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0
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 23:14
наши отвечают за правительственные войска, а Американцы за боевиков?
*****
смотря кого вы считаете нашими живя в Германии)))...
к примеру главарем у боевиков стал наш полковник спецназа(пусть и таджик)...а не американский...
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0
Олег Коротаев , 15 сентября 2016 в 23:48
Плохой Вы следопыт, товарищ Следопытов! Какой чудесный каламбур.
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0
Макар Следопытов , 15 сентября 2016 в 22:55
Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что договоренности России и США о перемирии выполняются не в полном объеме.
********
Вот так же и на Донбасе, кто-то хочет мира, а кому то шило в заднице спать не дает -"русский мир" спасает...
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