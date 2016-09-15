Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что договоренности России и США о перемирии выполняются не в полном объеме, передает Reuters.

«Безусловно, и США, и Россия должны сделать все возможное, чтобы оказать дальнейшее давление или влияние на стороны режима прекращения враждебных действий, чтобы сократить число этих инцидентов», — говорит Марк Тонер.

По его словам, гуманитарная помощь, предусмотренная государствами, до сих пор не поступила пострадавшим жителям.

При этом официальный представитель Пентагона Питер Кук рассказал, что сирийская армия начала отступать от дороги Кастелло, по которой должен пройти гумконвой ООН.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимира Савченко, боевики в Сирии пока не отвели войска от дороги Кастелло.

«В настоящее время, по данным объективного контроля, не наблюдается синхронного (с правительственными войсками) отвода вооружения со стороны боевиков», — цитирует Савченко РИА Новости.

Накануне главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров договорились продлить режим прекращения огня в Сирии еще на 48 часов.

Лавров и Керри подчеркнули, что главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, и оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию.