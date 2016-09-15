В Петрозаводске полиция задержала восемь человек за то, что они раздавали газету в поддержку экс-мэра города Галины Ширшиной и кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Натальи Киселене. Сами газеты сотрудники правоохранительных органов изъяли. Как утверждают в полиции, газеты запрещены к распространению. В карельском отделении партии уверены, что никаких нарушений в газетах нет.



Фото предоставлено предвыборным штабом партии «Яблоко» в Карелии

«Ребята раздают газеты в поддержку Ширшиной и Киселене на центральных улицах города с понедельника. Сегодня вышло 28 человек, из них полиция задержала и доставила в отделение восемь человек. Там их продержали от двух до трех часов. Всё это время у них брали показания», — рассказала «Новой газете» руководитель предвыборного карельского штаба «Яблоко» Анастасия Кравчук.

По её словам, штаб не располагает официальными документами, в которых бы говорилось о запрете на распространение газет.

«Но мы предполагаем, что запрет введён на основании того, что кандидат одного уровня власти не может критиковать кандидата другого уровня власти. То есть, по мнению избирательной комиссии недопустимо, если Ширшина, например, выбирается в Петросовет и в Госдуму, а при этом критикует губернатора, который выбирается в заксобрание», — предположила Кравчук.



Диана Зубровская, отвечает за работу раздатчиков газет — ей звонят, когда возникают проблемы.

Она же — бронзовый призёр чемпионата России по тайскому боксу.

Фото предоставлено предвыборным штабом партии «Яблоко» в Карелии

Диана Зубровская — координатор работы раздатчиков газет, рассказала «Новой газете», что сразу же выехала на место, как ей позвонила одна из девушек и сказала, что её и других ребят забирают в полицию.

«Я сказала: у вас всё законно, не переживай, я сейчас подъеду. Я приезжаю, и её увозят. Я спрашиваю в чём дело, они показывают постановление начальника МВД о том, что газеты запрещены. Это постановление вышло только 14 числа, то есть вчера. Я пыталась это сфотографировать, но мне не дали», — добавила Зубровская.

По словам Дианы, «в отделе полицейские полчаса решали, являются ли газеты агитационным материалом или нет».

«В итоге пришли к тому, что это всё запрещено, и начали с каждого брать показания. Мы сидели там несколько часов», — добавила координатор.

В итоге полицейские выписали задержанным повестку на среду, 21 сентября.

«Мы должны прийти в отделение, там с нами проведут беседу, и, возможно, выпишут штраф». — сказала Диана.



Фото предоставлено предвыборным штабом партии «Яблоко» в Карелии

По словам Кравчук, сейчас в штабе решают, подавать в суд на избирательную комиссию или нет.

«Конечно, мы можем судиться. Но зачем? Задачу мы выполнили — газеты распространили. Мы решили, что завтра наши ребята встанут на улицах города с плакатами “У меня изъяли газеты, поэтому я стою с плакатом, голосуйте за партию “Яблоко”». Тема протестной волны будет мощнее, чем просто тихо розданные газеты. Три года назад именно на протестной волне выбрали Ширшину. Они сами сделали нам дополнительный пиар», — отметила глава предвыборного штаба «Яблока».

Напомним, ранее в четверг в Санкт-Петербурге задержали двух кандидатов в Госдуму от партии «Парнас» Андрея Пивоварова и Льва Дмитриева, а также кандидата в заксобрание Василия Кунина. Как рассказал «Новой газете» Пивоваров, неизвестные люди подошли к раздатчикам газет и заявили, что их действия незаконны, поскольку в газете были опубликованы результаты социологического исследования. По словам Пивоварова, газета была выпущена задолго до запрета на распространение соцопросов. Он предположил, что истиной причиной недовольства неизвестных является позиция партии по стадиону «Зенит-арена» и мосту имени Ахмата Кадырова. Пивоваров вызвал полицию, чтобы она задержала неизвестных, однако прибывшие на место сотрудники правопорядка решили задержать самого Пивоварова и его соратников.