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Новости

155 «Левада-центр» решил не судиться с Минюстом

16.09.2016 Теги: иностранный агент, минюст, опрос

 «Левада-центр» передумал обращаться в суд для обжалования решения Минюста о присвоении статуса иностранного агента. Об этом «Коммерсанту» сообщил директор исследовательской организации  Лев Гудков.

Решение не оспаривать включение в реестр иноагентов приняли юристы «Левады», отмечая, что закон «О некоммерческих организациях» и ведомственные инструкции вполне допускают такой способ защиты. Специалисты центра выяснили, что по закону об НКО «Левада-центр» обязан направить в Минюст «заявление о включении» в реестр иностранных агентов.

«Мы получили протокол об административном правонарушении. Теперь дело за Минюстом», — сказал Гудков, отметив, что социологическая служба не признает себя иностранным агентом, и добавил, что будет доказывать что-либо юридически только после иска Минюста.

Напомним, 5 сентября Министерство юстиций России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. В министерстве пояснили, что организация, в частности, получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». 

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм. По его словам, присвоение организации статуса иноагента является «политическим заказом» и может быть связано с показателями последних исследований общественного мнения.


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