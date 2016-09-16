«Левада-центр» передумал обращаться в суд для обжалования решения Минюста о присвоении статуса иностранного агента. Об этом «Коммерсанту» сообщил директор исследовательской организации Лев Гудков.

Решение не оспаривать включение в реестр иноагентов приняли юристы «Левады», отмечая, что закон «О некоммерческих организациях» и ведомственные инструкции вполне допускают такой способ защиты. Специалисты центра выяснили, что по закону об НКО «Левада-центр» обязан направить в Минюст «заявление о включении» в реестр иностранных агентов.

«Мы получили протокол об административном правонарушении. Теперь дело за Минюстом», — сказал Гудков, отметив, что социологическая служба не признает себя иностранным агентом, и добавил, что будет доказывать что-либо юридически только после иска Минюста.

Напомним, 5 сентября Министерство юстиций России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. В министерстве пояснили, что организация, в частности, получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США».

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм. По его словам, присвоение организации статуса иноагента является «политическим заказом» и может быть связано с показателями последних исследований общественного мнения.