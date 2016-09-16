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Новости

215 К расследованию дела полковника МВД Захарченко привлекли ФРС США

16.09.2016 Теги: коррупция, расследование, сша

Российские следователи направили запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США с просьбой выяснить, какой из российских банков был заказчиком валюты, изъятой в квартире врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко. Об этом со ссылкой на близкие к расследованию источники сообщает «Коммерсант».

Как рассказал собеседник издания, найденные при обысках упаковки с валютой (по 200 тысяч долларов каждая) не распаковывались с момента их доставки США. На бумажных лентах, которыми были обвязаны пачки, сохранились печати региональных банков, которые входят в ФРС США, в частности, печать Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что такую крупную сумму мог только банк, переводивший большие суммы в долларах на свой корреспондентский счет в США по безналичному расчету и имевший возможность забрать их оттуда наличными.

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В ходе обысков в квартире сестры Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро. В суде сам Захарченко сказал, что не имеет к обнаруженным деньгам никакого отношения и вообще ни разу не был в этой квартире. Он также потребовал провести очную ставку с финдиректором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, которую, как утверждает следствие, Захарченко предупредил о готовящихся обысках.

«Коммерсант» предположил, что крупная сумма могла быть связана с семейным бизнесом полицейского. По словам источников издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. По одной из версий, Захарченко вместе с отцом помогал минимизировать потери банкиров перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Одним из клиентов семьи был «Нота-банк».


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