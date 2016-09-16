Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее приоритет отечественных производителей при государственных закупках. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как сказано в постановлении, речь идет не только о товарах российского происхождения, но и о работах и услугах, выполняемых или оказываемых гражданами России.

Документ вступает в силу с 1 января 2017 года.

На прошлой неделе Медведев на встрече с предпринимателями из Улан-Удэ пообещал в ближайшее время документально закрепить приоритет для российских компаний при участии в госзакупках.

Сейчас у российских производителей есть приоритет в госзакупках рыбы и мяса, так как иностранных поставщиков допускают к конкурсу только при отсутствии отечественных компаний.