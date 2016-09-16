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Новости

684 Медведев утвердил приоритет отечественных производителей при госзакупках

16.09.2016 Теги: госзакупки, импортозамещение, медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее приоритет отечественных производителей при государственных закупках. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как сказано в постановлении, речь идет не только о товарах российского происхождения, но и о работах и услугах, выполняемых или оказываемых гражданами России.

Документ вступает в силу с 1 января 2017 года.

На прошлой неделе Медведев на встрече с предпринимателями из Улан-Удэ пообещал в ближайшее время документально закрепить приоритет для российских компаний при участии в госзакупках.

Сейчас у российских производителей есть приоритет в госзакупках рыбы и мяса, так как иностранных поставщиков допускают к конкурсу только при отсутствии отечественных компаний.


9 комментариев

0
Владимир Горницкий , 16 сентября 2016 в 09:22
Вообще говоря, приоритет для отечественных товаров при госзакупках - это нормально, но при условии, если есть отчественные товары, которые не уступают иностранным товарам по качесту и пне ревосходят их по цене. В российских условиях, подозреваю, товаров, которые удовлетворяли бы обоим требованиям, в подавляющем большинстве случаев просто нет. Так что эта мера просто обеспечит устранение конкурентов для фирм, принадлежащих "своим людям"
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0
Алексей Смирнов , 16 сентября 2016 в 09:59
"но при условии, если есть отчественные товары, которые не уступают иностранным товарам по качесту и пне ревосходят их по цене" - простите, а зачем в этих условиях приоритетность устанавливать?
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0
Виктор Соболев , 16 сентября 2016 в 09:30
Это бред. Ведь должна быть свободная конкуренция. Если не будет иностранной альтернативы, то не будет стремления местных производителей выпускать качественное оборудование и прочие товары. Товарищ Медведев, вы были еще маленьким, когда мы этот урок прошли в СССР. К примеру, иностранных джинсов не было, а производили джинсы "Ну погоди" или ботинки фирмы "Скороход". Ни те, ни другие носить было просто позорно.
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0
Motors59 1 , 16 сентября 2016 в 09:33
Вполне разумное решение.Другой вопрос,что из этого получится или будет как всегда.
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1
Ярослав Деньщиков , 16 сентября 2016 в 09:47
Ух ты! Даже порнуху будут отечественную покупать. Любовь на фоне ковра.
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0
Олег Лысенко , 16 сентября 2016 в 09:50
– «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует…А я – фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя…
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0
Проходящий Мимо , 16 сентября 2016 в 09:52
Россия все больше и больше становится неинтересной для ведущих экономик мира. Поэтому в ближайшее время возвращения РФ в G-8 не будет. Кто захочет иметь дело с партнером, который официально подтвердил отказ от покупки товаров из другой страны? А саму Россию ждут годы застоя и деградации. Проходили в СССР.
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0
Анатолий Тарасов , 16 сентября 2016 в 09:58
А как же ВТО??? Как решили эту проблему? Или как обычно, типа само рассосется.
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0
Анатолий Тарасов , 16 сентября 2016 в 09:55
Это документальное закрепление нашей отсталости. Конкуренции нет, качество товаров ниже плинтуса, зато недорого..... первое время. Потом рост цен, при отсутствующем качестве. Чем он там думает, если вообще думает???
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