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Новости

816 «Левада»: более 80% россиян не готовы участвовать в акциях протеста

16.09.2016 Теги: акции протеста, опрос, россияне

Более 80% россиян не готовы участвовать в протестных акциях с политическими или экономическими требованиями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», сообщает газета «Ведомости».

Большинство респондентов считают, что в их регионах маловероятны подобные массовые акции. При этом только 18% опрошенных видят возможность протестов против падения уровня жизни, участвовать в них стали бы 12% респондентов. Протесты с политическими требованиями допустили 15%, но лично поучаствовать в них готовы только 10% россиян.

Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин объяснил неготовность людей выходить на акции протеста тем, что в России они не являются средством решения проблем и не приводят к серьезным изменениям. По его словам, у россиян до сих пор остается страх от событий на Украине и память о сроках по «болотному делу», поэтому сами протесты не воспринимаются ими как мирные акции.

В ходе опроса, проведенного «Левада-центром» в начале лета, выяснилось, что более трети россиян считают, что ходить на выборы бесполезно. Тогда около 40% опрошенных заявили, что предстоящие выборы в Государственную думу будут практически безальтернативными, а новый состав нижней палаты парламента не будет отражать интересы общества.


15 комментариев

0
Николай Ш , 16 сентября 2016 в 09:16
Протесты с политическими требованиями допустили 15%, но лично поучаствовать в них готовы только 10% россиян.
_____
То есть имеем в наличии около 10 млн взрывоопасного электората? Стабильность, чЁ...
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1
A H , 16 сентября 2016 в 09:18
И если эти 10 млн. не размазаны по 1/6 суши а сконцетрированы в крупных городах, то......
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0
A H , 16 сентября 2016 в 09:18
И если эти 10 млн. не размазаны по 1/6 суши а сконцетрированы в крупных городах, то......
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3
Алекс Ковалев , 16 сентября 2016 в 09:20
На мой взгляд эти цифры не о чем не говорят. Да в протестных акциях и участвует меньшинство, а 10% это не мало (в Москве в кол-ом выражении это далеко за миллион). Вопрос в другом, как 80% "молчунов" отнесутся к протесту активного меньшинства, как всегда с равнодушием, или хуже того, с едва прикрытой злобой (не потерпим тут майданов), или наконец с пониманием и сочувствием? И если последнее (ну вдруг), то приличный процент "молчунов" тоже захочет подать голос, и эти 80% начнут таять как масло на солнце.
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1
Владимир Горницкий , 16 сентября 2016 в 09:27
Из тех, кто 10%, которые допускают для себя участие в протестах, реально выйдет протестовать меньшинство. При этом при отсутствии надлежащей организации и координации такие протесты будут спонтаннми, малочисленными и разрозненными. А любые попытки организации и координации власть задавит в зародыше. Так что я бы не рассчитывал на какие-то реальные изменения из-за этих гипотетических протестов.
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2
Анатолий Прокопьев , 16 сентября 2016 в 09:42
Эти цифры говорят о том, что в России всегда, в любые времена эта цифра будет колебаться около 80%.. И это не зависит от майдана или еще от каких-то событий..
Можно сказать больше - в любой стране мира эта цифра будет около 80%..
Потому что именно столько людей не готовы изменять мир. И это нормально..
А вот оставшиеся 20% - это и есть соль земли.. Именно они "бермутят воду во пруду".. И честь им и хвала.. Иначе мир давно бы уже превратился в прокисшее болото..
Но если эта цифра будет расти, то это тоже плохо.. Трудно представить себе ситуацию, когда 50% готовы выйти на улицу.. и каждый за свою идею..
Вот тогда будет страшно..
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0
Алекс Ковалев , 16 сентября 2016 в 10:01
Анатолий Прокопьев , 16 сентября 2016 в 09:42
+++++, точно, готов подписаться под каждым вашим словом!
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1
Проходящий Мимо , 16 сентября 2016 в 09:23
" у россиян до сих пор остается страх от событий на Украине" - страх от расстрела более ста человек на Майдане, или страх от того, что в Украине уже убито несколько десятков тысяч человек, в том числе около трех тысяч российских солдат?

Забавно даже не это. Забавно, что россияне понимают - их лишили выбора, но изменить что-либо в своей стране (и в своей жизни) они боятся... вот так дальше и будут существовать без права на что либо, гибнуть без имени, радоваться бесплатному блину с совковой лопаты, писать письма хорошему царю про плохих бояр, обрекать своих детей на безнадегу...
В конце концов - это их право. Но ст0ит запомнить - "Рабов в рай не пускают" (с).
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1
A H , 16 сентября 2016 в 09:32
Странно, что Майдана бояться, а про 300 (!) убитых за три дня протестов в октябре 1993 г. тихо забыли.
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0
Алекс Ковалев , 16 сентября 2016 в 09:58
Проходящий Мимо , 16 сентября 2016 в 09:23
Тем про кого вы написали выбор и не нужен, более того возможность выбора, принятия решений и неминуемая ответственность за выбор и решение их пугают, противны их сущности. А нужен "добрый царь", подачки государства, пусть "тощие", но гарантированные. Брежневский застой нужен: аттестат, затем диплом или армия, гарантированное трудоустройство, иллюзия роста (категория/разряд за выслугу), квартира отдельная лет через 10-15, детей школа воспитает (с пионерией и комсомолом), тут и заслуженный отдых, возможность иметь что либо "по блату" в виде бонуса. Главное не выделяться, "быть как все", 25 лет ничего не изменили...
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4
Юрий Никольский , 16 сентября 2016 в 09:30
О-О-О-О – Очень много!
Представим, что в Москве выйдут 10% - только по официальной статистике – МИЛЛИОН.
Тогда процент желающих присоединиться может возрасти в несколько раз!
10% личного участия – это очень много!
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1
Проходящий Мимо , 16 сентября 2016 в 09:40
10-12% это очень мало. В Украине перед Майданом протестные настроения были у 50-55% населения, отсюда и вырос Майдан и его поддержка как материальными так и человеческими ресурсами. Тогда в Киев ехали люди со всех областей, без всякой организации, за свой счет. Первое время на Майдане запрещена была любая партийная символика, не хотели там видеть лидеров оппозиции, не допускался никакой торг с властью.
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0
Олег Коротаев , 16 сентября 2016 в 09:32
Вот и думай, кто за кого?
На Эхе-12 процентов готовы, а на Новой- 80 процентов не готовы, и то и то правда, но....
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0
александра панова , 16 сентября 2016 в 09:32
Недовольных в России больше, но на улицу они вряд ли выйдут, потому что никому не хочется сидеть в тюрьме за справедливое требование - жить хорошо - в стране , где не работают законы и простой народ , особенно его незащищенные категории просто уничтожаются.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 16 сентября 2016 в 09:50
Стадо!
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