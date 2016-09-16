Более 80% россиян не готовы участвовать в протестных акциях с политическими или экономическими требованиями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», сообщает газета «Ведомости».

Большинство респондентов считают, что в их регионах маловероятны подобные массовые акции. При этом только 18% опрошенных видят возможность протестов против падения уровня жизни, участвовать в них стали бы 12% респондентов. Протесты с политическими требованиями допустили 15%, но лично поучаствовать в них готовы только 10% россиян.

Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин объяснил неготовность людей выходить на акции протеста тем, что в России они не являются средством решения проблем и не приводят к серьезным изменениям. По его словам, у россиян до сих пор остается страх от событий на Украине и память о сроках по «болотному делу», поэтому сами протесты не воспринимаются ими как мирные акции.

В ходе опроса, проведенного «Левада-центром» в начале лета, выяснилось, что более трети россиян считают, что ходить на выборы бесполезно. Тогда около 40% опрошенных заявили, что предстоящие выборы в Государственную думу будут практически безальтернативными, а новый состав нижней палаты парламента не будет отражать интересы общества.