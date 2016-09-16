На станции «Цветной бульвар» столичного метро произошло задымление, передает РИА Новости.

Интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены.

По словам источника агентства, задымление произошло под одним из вагонов прибывшего состава. После этого всех пассажиров высадили на перрон, поезд отбуксировали в депо.

Причины инцидента устанавливаются.