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819 Ассанж согласился сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о готовности сдаться американским властям в обмен на освобождение информатора Челси Мэннинг. Заявление опубликовано в твиттере WikiLeaks.
«Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится в обмен на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность», —говорится в сообщении.
К твиту также прикреплено обращение адвоката Барри Поллака к генеральному прокурору США Лоретте Линч, в котором он просит предоставить информацию о ходе расследования и прекратить преследование его подзащитного.
Напомним, бывший аналитик разведки США Брэдли Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был приговорен в 2013 году к 35 годам заключения за передачу секретных сведений сайту WikiLeaks. Он передал более 700 тысяч военных и дипломатических документов, в том числе видеозаписи, связанные с операцией США в Ираке в 2009-2010 годах.
Брэдли Мэннинг в 2013 году заявил о намерении сменить пол и выбрал себе имя Челси. В прошлом году армия США разрешила ей гормональную терапию.
Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Его подозревают в изнасиловании в 2010 году в Швеции. Сам Ассанж эти обвинения отвергает и говорит, что таким образом его пытаются привлечь к ответственности за раскрытие международных секретных документов.
Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище, но он не смог выехать из Великобритании, поэтому более трех лет не покидает территории диппредставительства. У здания посольства круглосуточно дежурит полиция, которая обязана провести задержание в случае, если Ассанж выйдет с территории посольства.
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