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8 ЦБ ввел временную администрацию в Военно-промышленном банке
Центробанк на полгода назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке (ВПБ), который входит в топ-100 финансовых организаций России.
В заявлении регулятора сказано, что функции временной администрации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно должно определить объективное финансовое положение банка.
Банк был отключен от системы электронных платежей Банка еще 9 сентября. Его клиенты жаловались, что кредитная организация перестала проводить операции по банковским картам и не возвращает вклады.
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