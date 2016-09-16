Центробанк на полгода назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке (ВПБ), который входит в топ-100 финансовых организаций России.

В заявлении регулятора сказано, что функции временной администрации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно должно определить объективное финансовое положение банка.

Банк был отключен от системы электронных платежей Банка еще 9 сентября. Его клиенты жаловались, что кредитная организация перестала проводить операции по банковским картам и не возвращает вклады.

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